柯文哲不知道自己臉書內容？民眾黨自爆「本人根本沒有權限」

柯文哲臉書今日貼出黃國昌陪同開庭的照片，表示「偶居然真的被跟了」，引發討論。（取自臉書）

民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔集團」跟拍政敵，更被媒體懷疑連自己人、前民眾黨主席柯文哲也不放過。對此，柯文哲臉書今日貼出黃國昌陪同開庭的照片，表示「偶居然真的被跟了」，引發討論。有網友發現，民眾黨副秘書長許甫先前在網路直播中曾說，柯文哲本人「根本不知道自己臉書寫了什麼」，他當時更爆料，「柯文哲根本沒有自己臉書權限」。

黃國昌今日在臉書發文，貼出一張他陪同柯文哲前往法院開庭的照片自嘲：「早就在跟他了」；柯文哲臉書也隨即發布另張不同角度照片，並表示：「偶居然真的被跟了」，引發網友熱議。

請繼續往下閱讀...

Threads上隨即有網友發現，許甫上個月在網路節目中曾爆料，柯文哲根本不知道自己的臉書寫了什麼，他還說，「柯文哲本人沒有柯文哲臉書的帳號、權限啦！」一旁民眾黨發言人張彤則喊：「怎麼把它說出來！」

對此，網友紛紛表示：「那你們誰冒用他人身分在臉書發文？」、「可以拿這個影片跟meta檢舉非本人」、「想想覺得恐怖耶」、「我就看這段對話之後會不會變成什麼案件的證據」、「所以從頭到尾都是民眾黨自己在衝康柯文哲，他根本不知道自己被冒名發文說了什麼」、「阿北好可憐！根本被架空」、「這不讓人意外，意外的是民眾黨的幹部怎麼會公開講出來啊？」、「民眾黨這些人可以尊重一下柯文哲嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法