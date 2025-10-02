爭取出戰2026台北市長 吳怡農：盼多關注花蓮災後重建

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（資料照）

民進黨2026選舉對策委員會昨盤點各縣市首長戰將，傳出壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表達意願，爭取參選台北市長。對此，吳今（2）日證實，他確實會爭取服務市民的機會，但建議選對會斟酌是否趕在年底前完成提名，也希望社會多關注花蓮災後重建。

民進黨選對會昨天下午召開第3次會議，會中廣泛討論各選區潛在人選。對於戰況未明的台北市，與會者向本報表示，吳怡農曾表達意願，希望能被列入討論；也有選對會成員提及，苗博雅雖非民進黨籍，但先前在立委選舉曾經合作過，也算是向社會取才，後續都還要再確認意願、進一步討論，未達協商階段。

對此，吳怡農今透過媒體群組說明，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。不過，將持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名。距離投票還有1年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。

吳怡農強調，目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作。我也希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生，相信這些才是此刻大家最掛心的事情。

