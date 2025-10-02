國民黨團優先法案出爐 要求中央對地方補助款不得低於前一年數額

國民黨今天舉行立法實務研討會，左起為國民黨秘書長黃健庭、立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁。（記者王藝菘攝）

國民黨今天舉行立法實務研討會，公佈本會期建議優先法案，包含「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建特別條例草案」、「公民投票法」、「地方制度法」、「總統副總統選舉罷免法」、「陸海空軍軍官士官服役條例草案」、「財政收支劃分法」、「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」等。

財劃法修正重點包括，為避免行政院惡意刪減地方政府補助款，明訂中央對地方一般型補助款與計畫型補助款的權責，化解中央與地方紛爭；另針對地方一般性補助款，國民黨團提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，將中央對直轄市及縣市政府補助辦法法制化，獲配之普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數，應不低於本條例通過施行前一年度之數額。

其他優先法案還有「高級中等以下學校午餐及飲食教育條例」、「人工智慧基本法」、「青年基本法」、「新聞媒體與數位平台強制議價法」、「就業服務法」、「氣候變遷因應法」、「環境基本法」、「道路交通管理處罰條例」、「外送平台管理暨從業人員權益保障法」、「水土保持法」、「山坡地保育條例」、「住宅法」、「詐欺犯罪危害防制條例」。

