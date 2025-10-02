揭國民黨主席選舉「難題」 小笠原：只有1人試圖面對九二共識

日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

國民黨主席選舉將於10月18日舉行。針對此次選舉中各候選人的兩岸政策立場，日本知名政治學者小笠原欣幸在臉書發文，分析三位被看好的候選人對「九二共識」的態度，直言「只有郝龍斌試圖面對問題」，他也指出，儘管國民黨將九二共識定義為「一中各表」，中國共產黨則堅持「一中原則」，這正是國民黨目前面臨的根本難題。

小笠原今日在臉書發文指出，此次共有6位候選人登記參選，不過根據多數台媒報導，目前較被看好的為前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文，以及現任立委羅智強。他也特別為不熟悉台灣政局的日本讀者，引述媒體報導內容，分析三人對「九二共識」的立場與認同論述。

請繼續往下閱讀...

小笠原分析，郝龍斌主張「九二共識、一中各表」是過去兩岸對話的基礎與「通關密語」，但目前兩岸關係兵凶戰危。他強調「和中不舔共」，對話前提應是對岸釋出善意、尊重中華民國存在。他也指出，九二共識不等於「一國兩制」，並呼籲民進黨政府，凡是有助於「維持現狀」的作為應多做，反之應避免。

鄭麗文則認為，九二共識本身並無問題，問題在於民進黨不承認並「步步進逼」，在「中華民國招牌下遂行台獨野心」。她主張必須在九二共識基礎上重啟對話與合作，以建立穩固的和平基礎，至於最終兩岸政治安排為何，應由雙方共同決定與接受。

羅智強則以「我是台灣人、中國人為榮」為論述主軸，強調中華民國憲法體現「一中憲法」，而這個「一中」指的是中華民國。他認為，九二共識的特點是「創意模糊」，既沒談統，也沒談獨，彼此對「中國」的定義不同，兩岸之間未來政治安排是走向統一，或走向不統一，那是漫長的過程。

然而，小笠原指出，儘管國民黨將九二共識定義為「一中各表」，中國共產黨則堅持「一中原則」，而且隨著習近平上台後，對「九二共識」的解釋趨於緊縮。2019年，習近平明言「九二共識就是一國兩制」，等同消滅中華民國，讓原本存在的模糊空間幾乎消失，國民黨內張亞中、洪秀柱也都提出同樣的觀點。

小笠原直言，這正是國民黨目前面臨的根本難題。根據歷年民調，台灣社會多數傾向維持現狀或支持「各表」，支持統一的比例極低，而「九二共識」在台灣民意中的支持度也因此逐年下降。

他分析三位候選人的說法後認為，只有郝龍斌試圖正視並回應這個問題。相比之下，鄭麗文雖強調九二共識，但多回顧馬英九時期成就，未談及其內涵的變化；羅智強則展現出一定的認知，但在公開論述中似乎刻意淡化其中矛盾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法