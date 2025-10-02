為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    揭國民黨主席選舉「難題」 小笠原：只有1人試圖面對九二共識

    2025/10/02 15:00 即時新聞／綜合報導
    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    日本政治學者小笠原欣幸。（資料照）

    國民黨主席選舉將於10月18日舉行。針對此次選舉中各候選人的兩岸政策立場，日本知名政治學者小笠原欣幸在臉書發文，分析三位被看好的候選人對「九二共識」的態度，直言「只有郝龍斌試圖面對問題」，他也指出，儘管國民黨將九二共識定義為「一中各表」，中國共產黨則堅持「一中原則」，這正是國民黨目前面臨的根本難題。

    小笠原今日在臉書發文指出，此次共有6位候選人登記參選，不過根據多數台媒報導，目前較被看好的為前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文，以及現任立委羅智強。他也特別為不熟悉台灣政局的日本讀者，引述媒體報導內容，分析三人對「九二共識」的立場與認同論述。

    小笠原分析，郝龍斌主張「九二共識、一中各表」是過去兩岸對話的基礎與「通關密語」，但目前兩岸關係兵凶戰危。他強調「和中不舔共」，對話前提應是對岸釋出善意、尊重中華民國存在。他也指出，九二共識不等於「一國兩制」，並呼籲民進黨政府，凡是有助於「維持現狀」的作為應多做，反之應避免。

    鄭麗文則認為，九二共識本身並無問題，問題在於民進黨不承認並「步步進逼」，在「中華民國招牌下遂行台獨野心」。她主張必須在九二共識基礎上重啟對話與合作，以建立穩固的和平基礎，至於最終兩岸政治安排為何，應由雙方共同決定與接受。

    羅智強則以「我是台灣人、中國人為榮」為論述主軸，強調中華民國憲法體現「一中憲法」，而這個「一中」指的是中華民國。他認為，九二共識的特點是「創意模糊」，既沒談統，也沒談獨，彼此對「中國」的定義不同，兩岸之間未來政治安排是走向統一，或走向不統一，那是漫長的過程。

    然而，小笠原指出，儘管國民黨將九二共識定義為「一中各表」，中國共產黨則堅持「一中原則」，而且隨著習近平上台後，對「九二共識」的解釋趨於緊縮。2019年，習近平明言「九二共識就是一國兩制」，等同消滅中華民國，讓原本存在的模糊空間幾乎消失，國民黨內張亞中、洪秀柱也都提出同樣的觀點。

    小笠原直言，這正是國民黨目前面臨的根本難題。根據歷年民調，台灣社會多數傾向維持現狀或支持「各表」，支持統一的比例極低，而「九二共識」在台灣民意中的支持度也因此逐年下降。

    他分析三位候選人的說法後認為，只有郝龍斌試圖正視並回應這個問題。相比之下，鄭麗文雖強調九二共識，但多回顧馬英九時期成就，未談及其內涵的變化；羅智強則展現出一定的認知，但在公開論述中似乎刻意淡化其中矛盾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播