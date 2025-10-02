禁伐補償金提高至6萬元 原民會今如數撥付地方政府

今年度原住民保留地禁伐補償金，原民會今日撥付地方政府發放，以守護山林並保障族人權益。（原民會提供）

自今（2025）年起，原住民保留地禁伐補償金，由每公頃新台幣3萬元提高至6萬元，原住民族委員會今（2）日表示，今年的原住民保留地禁伐補償金，今日如數撥付地方政府，以守護山林並保障族人權益。

原民會表示，依法行政是法治國家行政權利的重要原則，去年11月行政院長卓榮泰與立法院朝野黨團會商，辦理追加預算予以支應，原民會積極協調行政院主計總處籌編相關經費，共追加經費計23億餘元。

原民會統計，截至今年9月底止，已有超過5.2萬名族人完成申請，合格面積約8.3萬公頃，補償金額約49.8億元，原民會表示，今日如數撥付地方政府，落實公務機關依法行政紀律、積極保障族人權益的使命，讓族人生計獲得穩固支持。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur指出，禁伐補償政策是權益保障與自然保育並行的重要措施。未來將持續精進相關制度設計，積極傾聽部落心聲，確保執行效能持續提升，此政策也象徵政府與部落共同守護山林的決心，讓族人在傳統領域中能穩定生活並延續文化。

