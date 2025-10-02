公路局辦高屏二快大樹說明會 邱議瑩盼評估路廊調整

邱議瑩出席高屏二快大樹區山坡丘陵地路線地方說明會。（邱議瑩提供）

交通部公路局今（2）日舉辦高屏二快大樹區山坡丘陵地路線地方說明會，民進黨籍立委邱議瑩出席強調，高屏二快對高雄整體發展是正面的，但在路廊調整部分，如果有替代方案，希望公路總局慎重評估可行性。

行政院上月22日核定「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，交通部公路局今在說明會表示，高屏二快計畫起點在高雄市的高鐵路，橫向經過台1線、國道1號，沿後勁溪、獅龍溪，銜接國道7號，往東進入大樹區。

公路局說明，大樹區段主要以高架橋通過，會配合地勢有一些隧道段或是路堤路線段，之後往高屏溪、台29方向延伸，進入到屏東九如，最後銜接國道3號；高屏二快會設置國1系統交流道、國7仁武系統交流道，國3系統交流道，以及五處地區型的交流道，路線全長22.6公里。

出席的立委邱議瑩，以自身花10年爭取國道10號延伸到六龜為例，強調國道3號、國道10號車流量已近乎飽和，「現在不做，未來更不可能做」，建設高屏二快有其必要性與急迫性；然而對於居民的意見，也要高度重視，在路廊調整等部分，如果有空間或是替代方案，希望公路總局慎重評估可行性。

有民眾反映，建議將高屏二快主線拉回至高屏溪攔河堰下方，直接進入屏東市。高公局強調高屏溪攔河堰下方，已無空間做為行經路線；另有民眾陳情，大樹丘陵地的路工段，應改為高架型式。高公局表示將納入設計階段綜合評估。

邱議瑩強調，對於地方上的不同聲音，公路局有必要更詳細的說明與聆聽民意，目前的路廊還沒有完全確定，若能廣納民意，會是兩全其美的好事。

