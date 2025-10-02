黃國昌談105號碼頭案態度大變！網疑怕了「他」：不想變消波塊？

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌昨天上午坦承，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的；下午卻態度大變，稱自己從未說過與該調查案有關。對此，網友紛紛表示：「黃國昌怕死了」、「標太郎的豬肉水餃要包蔥囉」。

網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，日前宣布停刊，並於10月底解散，社長陳申青還稱「台中顏清標105號碼頭案」獨家報導來自黃國昌。黃國昌昨坦言，台中105號碼頭案從頭到尾就是「吹哨者協會」調查完成，不過隨即遭到《菱傳媒》前總編輯蔡日雲發文駁斥，並痛罵黃國昌攬功。

對此，黃國昌同一日下午被問到相關問題時，態度大轉彎表示，「今天上午接受媒體的訪問，可以去查一下，我有說過，我跟105號碼頭的調查案有任何關係嗎？我從來沒有說過。」

政治工作者周軒今日在臉書發文曝光此事，網友紛紛留言表示：「黃國昌，你準備好了要變消波塊了嗎？」、「顏清標氣到住院，這口氣能吞下？」、「黃國昌怕死了」、「很怕變成青蔥內餡」、「黑白兩道將要演出年終大戲」。

