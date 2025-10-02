為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌談105號碼頭案態度大變！網疑怕了「他」：不想變消波塊？

    2025/10/02 14:34 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌昨天上午坦承，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的；下午卻態度大變，稱自己從未說過與該調查案有關。對此，網友紛紛表示：「黃國昌怕死了」、「標太郎的豬肉水餃要包蔥囉」。

    網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，日前宣布停刊，並於10月底解散，社長陳申青還稱「台中顏清標105號碼頭案」獨家報導來自黃國昌。黃國昌昨坦言，台中105號碼頭案從頭到尾就是「吹哨者協會」調查完成，不過隨即遭到《菱傳媒》前總編輯蔡日雲發文駁斥，並痛罵黃國昌攬功。

    對此，黃國昌同一日下午被問到相關問題時，態度大轉彎表示，「今天上午接受媒體的訪問，可以去查一下，我有說過，我跟105號碼頭的調查案有任何關係嗎？我從來沒有說過。」

    政治工作者周軒今日在臉書發文曝光此事，網友紛紛留言表示：「黃國昌，你準備好了要變消波塊了嗎？」、「顏清標氣到住院，這口氣能吞下？」、「黃國昌怕死了」、「很怕變成青蔥內餡」、「黑白兩道將要演出年終大戲」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播