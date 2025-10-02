為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    丹娜絲特別預算》政院加碼200億處理堰塞湖 傅崐萁：要看誠意再考慮

    2025/10/02 15:18 記者劉宛琳／台北報導
    行政院院會今通過增加丹娜絲特別條例預算200億，處理這次風災花蓮光復鄉堰塞湖的問題。國民黨團總召傅崐萁（見圖）表示，要先看行政院長卓榮泰是否有確定的誠意。（記者王藝菘攝）

    行政院院會今通過增加丹娜絲特別條例預算200億（原600億），處理這次風災花蓮光復鄉堰塞湖的問題。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團有自己重建的版本，要先看行政院長卓榮泰是否有確定的誠意，納入堰塞湖善後工作。

    傅崐萁說，每個地方的受損程度不同，是否能夠一體適用在同一個條例裡，國民黨團還要再研究。基本上國民黨團會有自己的條例，但行政院願意把光復災損的情況都納入，我們可以考慮在丹娜絲重建條例的600億裡面再加入200億，成為800億。

    傅崐萁指出，針對堰塞湖災情一事，卓榮泰既然要查明真相，要貫徹究責，國民黨團表達高度支持，但必須公平、公正、公開，不可以徇私，不能像過去民進黨的弊案，再怎麼查都查不出來，都以沒有疏失為終結。民進黨的司法檢察體系是不是能夠接受人民的考驗，我們高度期待。

    傅崐萁強調，這麼嚴重的疏失，造成人民的損失和重大傷害，必須要啟動國賠，還有整個善後條例也必須跟人民講清楚說明白；對於沒有啟動海嘯警報，還有開口堤沒有補起來等問題，要求行政院必須查清楚、說明白。

    圖 圖
    圖 圖
