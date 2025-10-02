獨家》中國搞小動作！邱垂正訪芝加哥僑社 疑似中共派員叫囂抗議

陸委會主委邱垂正9月6日到14日訪美，拜會美國務院官員、眾議院議員，首度在華府智庫公開演講。（資料照）

陸委會主委邱垂正9月6日到14日訪美，拜會美國務院官員、眾議院議員，首度在華府智庫公開演講。據透露，中國國台辦日前公開批判「竄美」外，中共也施壓美方不能讓陸委會有公開行程，而邱在芝加哥參加當地僑社「梅氏公所」30週年活動時，有疑似中共人員在外叫囂。

隨團人士向本報透露，美國政府對中共在境外代理人相當厭惡，面對邱垂正率團訪美，中國駐美大使館不敢明目張膽指揮親共社團去美國官署或智庫抗議，而是搞小動作對美施壓，不要讓陸委會有公開行程。

隨團人士指出，他們行程其實相當低調，有一天是到芝加哥參加當地僑社「梅氏公所」30週年活動，當天就有幾個華人臉孔、講廣東話夾雜英文，疑似中共派來人士在場外叫囂，不過因為是在美國，那些人比較謹慎，不太敢越雷池一步，怕被美國警方直接逮捕。

他談及，芝加哥的梅氏公所是廣東人到美國發展後，在當地成立的一個宗親會組織，該僑團比較親中華民國台灣，中共一直想要染指僑社。不過，該組織負責人是非常歡迎台灣的中央部會官員拜訪，這次特別邀請陸委會主委參加活動。

知情官員表示，這次陸委會的訪美行程，美方是有要求保持低調，國務院官員避免跟團員合照，但有允許邱垂正可以在智庫公開講演。中國駐美使館有向美方施壓，公開質疑陸委會是在竄訪，中共是要求美方必須注意，不能讓我們對外宣傳及接觸當地媒體，除智庫公開演講外，其他都不能發布新聞。

官員指出，中國戰狼外交雖然經常在國際打壓台灣生存空間，但陸委會訪問美國時，中共比較不敢太直接鬧場，例如這次在美國傳統基金會的公開演講，美方就有幫忙過濾中國可疑人士，一些亂七八糟的人都不准他們來參加。

他強調，如果是去其他國家，中國施壓力度會更大。美國是自由民主社會，雖然有被要求不能主動發新聞稿，但美國眾議院議員、芝加哥當地政要都有幫我們宣傳，即便中國有些小動作，但都拿我們沒轍，相關行程均順利進行。

