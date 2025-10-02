桃園市議會通過普發現金1.5萬元 要求市府研議

桃園市議會臨時會通過普發現金1.5萬元提案。（記者謝武雄攝）

桃園市議會臨時會今閉會，民進黨議員魏筠提案市府普發1萬5000元，國民黨議員詹江村提議研議適法性、待台南、高雄通發放後再跟進，議員林政賢要求爭取中央全額補助，議員舒翠玲認為只要中央不刁難一般性補助款及計畫性補助款，市府可考慮發放，最後主席議長邱奕勝徵詢在場議員意見後，通過魏筠等議員提案及附帶條件，建請市府研議。

魏筠表示，市長張善政上任後，桃園獲中央超徵稅額約67億元、另桃園去年的「稅課收入」超徵47億元，「罰款及賠償收入」超收11億元、「規費收入」超收約5億元，前兩年市府標售土地230億元等金額足可支應235萬位市民普發現金1萬5000元。

魏筠說，7月11日立法院通過「普發現金1萬元」提案，「還稅於民」已經成為主流民意，故提案請市府研議推動普發現金1萬5000元，桃園市約235萬人，所需金額約350億元，也提供經費來源，希望市府能夠配合中央普發現金，讓市民每人可以領到2萬5000元。

詹江村則要求考量適法性問題，不要為了發錢坐牢，最好等台南、高雄發放後再跟進，林政賢也認為桃園升格後歲入歲出累積短絀達740億元，已經沒有能力普發，建請爭取中央全額補助；舒翠玲認為只要中央一般性補助款及計畫性補助款正常發放不刁難，市府可以研議發放。

議員于北辰也打圓場認為，沒有議員會反對普發現場，只是考量財源的問題，請市府研議，最後議會通過魏筠提案，並加上三位議員附帶決議，請市府研議。

財政局長歐美鐶表示，「稅課收入」、「罰款及賠償收入」、「規費收入」、中央超徵補助只是歲入預算的一部分，去年總決算歲入審定數只較預算數多出1.88億元，年度歲入、歲出仍短絀56億元，也是全國22縣市唯一短絀的縣市。

地政局長蔡金鐘說，賣地所得還是要償還開發金額，以航空城為例，目前已經賣了358億元抵費地，但向銀行借了7、8百億元，目前航空城還是負債。

