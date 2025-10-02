心繫花蓮光復災後重建 蕭美琴今下午將再度慰問災民

馬太鞍溪發生洪災，副總統蕭美琴27日二度到花蓮勘災。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流重創光復鄉，後續重建之路漫長，已二度前往勘災的副總統蕭美琴今天下午將低調重返花蓮探視、慰問災民，聽取地方需求，也預計前往中央災害應變中心前進協調所。

據了解，蕭美琴此行除走訪現場，探視、慰問災民，聽取地方需求之外，也預計前往中央災害應變中心前進協調所，關切重建進度及相關支援措施。蕭美琴日前表示，希望志工的力量都能妥善運用，盼中央地方一起協調，協助災區盡快復原。

蕭美琴日前前往花蓮勘災時，網路一段流傳肉圓店老闆娘抗議「鄉公所為了蕭美琴要勘災，要安置在鄉公所二樓的災民讓出會議室」，蕭第一時間澄清「我並沒進鄉公所」但也表達能夠體會理解災民的心情抒發，呼籲各界以同理心、解決問題優先；老闆娘事後受訪也還原她想罵的立法院民進黨團總召傅崐萁，談及蕭美琴片段是遭扭曲。

蕭美琴近日在台北出席行程、接見外賓時，也多次表達對花蓮的關切，昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）一行時，特別安排在展示有台灣知名畫家林惺嶽老師的〈天佑花蓮〉畫作的台灣虹廳，描繪花蓮稻田的景觀，並提及政府與民間團體正全力投入花蓮的災後重建。

