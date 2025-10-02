為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨前幹部非法入侵砸蛋被起訴 民進黨：黃國昌應公開道歉

    2025/10/02 13:52 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨前幹部今年7月20日潛入民進黨中央黨部丟雞蛋，深夜遭警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    曾擔任民眾黨林口黨部副主任的李道翔與友人洪慧治，今年7月20日參加民眾黨活動時，非法闖入民進黨中央黨部砸雞蛋；台北地檢署今（2日）認定2人涉犯侵入建築物罪，提起公訴。對此，民進黨發言人韓瑩呼籲，民眾黨主席黃國昌領導下屢現暴力脫序行為，黃責無旁貸，應對此公開道歉。

    檢察官調查後認為，李、洪明知民進黨中央黨部非自由得出入空間，未經同意就無故侵入建築物，已構成刑法中的侵入建築物罪；2人雖一度辯稱地下停車場無保全、警察，但先前2人已遭告誡該區為管制區，仍執意前往，顯然2人所辯不足為採，故依法將2人起訴。

    對此，韓瑩表示，民進黨對任何違法事件絕不寬貸，也希望司法勿枉勿縱。而這起事件被起訴的2人，其中1人已被發現是民眾黨的前幹部，迄今民眾黨仍未針對此事表達任何態度，如同他們日前違法聚眾在總統官邸前衝撞警察一樣，目無法紀、視民主法治於無物，令人遺憾。

    韓瑩指出，黃國昌主席領導下的民眾黨，屢次出現暴力脫序行為，製造社會對立，已做了最壞的示範，身為黨主席責無旁貸，要求民眾黨與黃國昌應對此公開道歉。

