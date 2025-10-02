為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    砸錢包裝自己不讓孩子免費吃營養午餐 市議員陳淑華狠批盧秀燕

    2025/10/02 15:12 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨議員陳淑華（右）批台中市行銷活動到處都可看到盧秀燕的照片。（記者蘇金鳳攝）

    日前有議員質疑台中市宣傳國慶晚會，在中捷綠線捷運貼上市長盧秀燕肖像，民進黨議員陳淑華今天在市議會痛批，每個縣市政府包括中央政府都會做宣傳，但是台中市各種活動都會看到市長盧秀燕的肖像，用公帑包裝個人，當作是私款使用，還把手伸到學校利用LED電子看板跟電視牆宣傳，批盧秀燕寧可砸錢來包裝自己，就是不肯免費讓孩子吃營養午餐。

    盧秀燕表示，市長本來就是城市代言人，從以前便如此，很樂意來為市政宣傳，很樂意被利用，台南燈會就會看到市長黃偉哲的代言。

    陳淑華今天在市議會一一秀出盧秀燕在各項市政行銷照片，坐公車看到盧秀燕；到外縣市也看到盧秀燕；在捷運綠線站體照樣看到盧秀燕；坐個觀光巴士還是看盧秀燕；活動中心依舊盧秀燕；市場買個菜盧秀燕；坐個電梯我還是要看盧秀燕；國慶晚會宣傳在捷運車廂裡又是盧秀燕。

    陳淑華不滿的表示，盧秀燕無所不在，連校園也不放過，在學校也要看到盧秀燕，教育局公告很清楚，依照新聞局的公文要求各個學校利用LED電子看板跟電視牆等平台來播送宣傳盧秀燕的政績，不是說校園行政中立嗎？教育設備卻變成盧秀燕宣傳工具 ，盧秀燕寧可砸錢來包裝自己，就是不肯免費營養午餐。

    陳淑華痛批，各種市政行銷都有盧秀燕的照片，擺明就是在對市民洗腦，把宣傳的手伸進學校裡頭對幼兒、學童、青少年洗腦，民主社會卻非常的威權作為，到處亂花錢，有錢可以為盧秀燕擦脂抹粉，卻堅決不願照顧學生免費營養午餐。

    市長盧秀燕強調，市長是城市代言人。（記者蘇金鳳攝）

