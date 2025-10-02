為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓傅訪日遭中常委質疑 朱立倫：國民黨友日是堅定立場

    2025/10/02 15:20 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席朱立倫。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫。（資料照，記者張嘉明攝）

    上個月在中國共產黨與國民黨分別舉辦抗戰勝利與台灣光復紀念活動的前後，立法院國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜曾先後率領龐大訪問團赴日本訪問，時隔近1個月後，國民黨中常委何鷹鹭昨日砲轟，當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊！」。國民黨主席朱立倫今日下午出席該黨立法實務研討會時受訪表示，國民黨的路線一向就是親美、友日、和陸，雖然黨內一定會有不同的聲音，但國民黨仍會堅定支持台日密切交流。

    朱立倫說，友日是堅定立場，而且國民黨向來與日本保持互動密切，這段期間以來不管是日本國會議員或日方重要人士都有來訪問國民黨，韓國瑜日前訪日非常成功，這就是國民黨的堅定立場，雖然黨內一定會有不同的聲音，但仍會堅定支持台日之間的密切交流。

    針對立法院展開新的會期，朱立倫表示，經過大罷免的分擾，所有民眾都希望朝野和諧，可以針對民生重要法案進行推動，國民黨最重視民生議題，所以希望民進黨可以放下鬥爭的本質，好好為民眾的福祉思考，大家一起推動法案與預算。

    朱立倫即將於11月1日卸下黨魁職務，媒體詢問是否有離情依依的感覺，他說，自己永遠是國民黨員，過去一直與國民黨立委同志一起打拚，而且已經拚了4年，這個成果屬於全體立委與縣市長、黨務工作同仁。

