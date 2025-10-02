為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍委指救災期間環管署官員卻在歐洲參訪 環境部：已請政風啟動調查

    2025/10/02 14:44 記者黃宜靜／台北報導
    國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（右）、立委陳菁徽（左）2日舉行「環境部出差發函要禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（右）、立委陳菁徽（左）2日舉行「環境部出差發函要禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會。（記者廖振輝攝）

    立院國民黨團今召開記者會，指出馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午潰流，當天環境部環管署署長顏旭明人卻在歐洲參訪，直至27日才返國，且其行前還發文給國籍航空，要求提供包括貴賓室等機場禮遇等；對此，環境部回應，環境部長彭啓明已於上週六（27日）請政風單位立即啟動調查，另，顏旭明也於災害發生後第一時間即透過線上方式全力指揮與調度災後復原工作，並隨即調整行程，上週五（26日）親赴花蓮現地關心及協助相關處理。

    國民黨團今日召開「環境部出差凹禮遇，不顧花蓮災情黑皮去」記者會，指颱風樺加沙帶來的豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，環管署的職責為災後緊急應變、環境復原，但顏旭明同一時間卻率團在歐洲參訪，據環管署內部爆料指出，顏旭明是被緊急召回，而不是主動返國，直到9月27日才出現在災區，且其行前還發文給國籍航空，要求提供包括貴賓室等機場禮遇，讓顏旭明跟隨行人員開會討論，還有超額的行李託運服務。

    環境部回應，彭啓明已於上週六（27日）請政風單位立即啟動調查，確保過程公開透明，避免外界疑慮。此次環管署同仁依循環境部改制前督察總隊往例借用航空公司貴賓室之事，彭啓明已要求未來將全面檢討改進，確保不再發生類似情況，而此次長榮貴賓室使用，實際僅署長1人進入。

    環境部強調，颱風災情發生後，顏旭明第一時間即透過線上方式全力指揮與調度災後復原工作，並隨即調整行程，上週五（26日）即親赴花蓮現地關心及協助相關處理。同時也強調，面對重大災害，首要任務是全力協助地方災後復原，相關行政細節若有不足，將深切檢討改進，讓外界能夠更放心。

