恐怖幼兒園撞頭壓水刺膝蓋 立委要求退出準公共化並追究責任

彰化縣保進幼兒園驚爆集體虐童及疑似性侵害案件。民進黨立委林月琴今偕同受害者家長共同舉行記者會，指控園方不當管教行為短短10天內竟高達158次，包括抓小孩的頭撞牆或壓進水裡、關廁所、擦屁股時摳到多次嚴重紅腫、甚至針刺膝蓋，造成至少6名幼童身心受創。林等人要求該幼兒園應即刻退出準公共化機制、儘速提供監視器畫面給家長，並追究相關責任。

林月琴及4對受害幼童家長、彰化縣議員許雅琳、靖娟基金會執行長許雅荏今共同舉行記者會，並對本案提出4訴求，包括：教育處應立刻說明，是否對涉案園所採取減招、停招、停辦或退出準公共化等處分；儘速提供完整監視器畫面供家長閱覽；清楚交代為何二次調查結論差異甚大：並追究相關行政責任。

A家長表示，女兒去年9月就讀幼兒園，而後額頭出現大面積瘀情，老師卻推稱不知情，他們選擇相信學校，不料11月孩子私密處卻受傷，且多為幼童都有此情形，園方卻以監視器沒拍到推卸責任。2歲女兒後來才說出老師拉扯、關他廁所，「像殭屍一樣恐怖」的經歷，目前還在接受心理治療。

B家長指出，去年的今天是兒子第一天受害，當時他完全無法進食，看到食物就作嘔，一直說害怕，後來發高燒脫水，醫生說是心因性問題。孩子在園期間，多次出現肛門紅腫、撕裂傷及額頭大面積瘀青，要去驗傷還一度被老師制止，而後甚至發現孩子膝蓋竟有0.4公分的尖刺，老師卻說不知道。

B家長說，兒子的創傷症候群很嚴重，會躲在儲藏室或桌下，也不記得曾受的委屈，經半年治療才想起很多事，包括老師生氣會抓同學的頭撞牆或壓到水裡，還威脅「敢跟媽媽說就把你的眼睛、鼻子挖掉。」小孩曾被關在廁所27分鐘，直腸會陰處疼痛指數達8，老師對他說要摳屁屁才會乾淨，敢說下次會更用力。

林月琴痛批，彰化教育處官僚失職，並點出4大問題，包括認定草率、錯失救援時機，第一次調查以沒有證據為由，認定老師不構成違法事件；消極通報、罔顧兒少安危，涉嫌違反兒少權法第53條；官僚態度、漠視家屬傷痛，竟等事發7個月後才啟動第二次調查；隱匿畫面、阻礙真相釐清，違反行政程序法第46條。

對於會中訴求，教育部國教署科長陳鉉淑表示，在受害家長調閱權益上，目前正在訂定各地方政府受理民眾申請調閱監視畫面的注意事項，最快10月底之前會出來，會參考相關法規，兼顧家長權益和行政公正性。

陳鉉淑也說，彰縣府第一次調查是針對幼童私密處受傷，今年4月再接獲家長反應後，就進到違法事件調查處理程序，會再請彰縣府說明為何第一次調查未併同處理不當管教部分，若有違失，會請其檢討改進。

幼童膝蓋遭針刺入。（記者謝君臨翻攝）

受害幼童產生創傷症候群，會躲在儲藏室或桌下。（記者謝君臨翻攝）

幼兒擦屁股時多次被摳到嚴重紅腫，直腸會陰周邊疼痛指數高達8。（記者謝君臨翻攝）

