黑猩猩之母珍古德辭世 蕭美琴：她的智慧與勇氣啟發台灣前行

國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，位於華府的國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）在IG發文公布這項消息，並透露珍古德原本還在進行巡迴演說活動。

一生致力靈長類研究、推動環境永續的國際專家珍古德（Jane Goodall）於睡夢中辭世，享壽91歲，副總統蕭美琴今透過社群表達哀悼及無限感念，並提及珍古德今年6月親自訪台，鼓勵我們堅持為下一代留下更美好的世界，她的智慧、勇氣與對自然的深厚情感，將持續啟發我們前行。

蕭美琴回憶，多年前珍古德曾造訪台灣，前往台南水雉棲地關心動物環境。今年6月，她也親自訪台，鼓勵我們不要放棄希望，要堅持為下一代留下更美好的世界。「她的智慧、勇氣以及對自然的深厚情感，將持續啟發台灣社會前行。」

蕭美琴表示，謝謝珍古德博士為人類與地球所留下的珍貴遺產。願她安息，也願我們都能延續她的精神，如同聖經約翰福音「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是落地死了，就結出許多子粒來」的意義，讓希望與愛永遠傳遞下去。

