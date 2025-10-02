花蓮災變環管署長出國自由行還要求機場禮遇 國民黨團要求彭啓明徹查

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（右）、立委陳菁徽（左）2日舉行「環境部出差發函要禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會。（記者廖振輝攝）

樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流，立法院國民黨團上午召開記者會，指控環境管理署長顏旭明在風災期間出國考察，除了出具公文要求國籍航空給予貴賓室和行李超重禮遇，還帶著兩家環保廠商代表一同考察，其中是否涉及圖利、瀆職或利益輸送？顏旭明是否失職、失格？國民黨團要求環境部長彭啓明立即徹查，廠商出國費用和期間所衍生費用誰支付？並檢討是否該汰換不適任官員，以及對下屬出國考察不適當行為向國人道歉。

對此，環境部回應，環境部長彭啓明已於上週六（27日）請政風單位立即啟動調查，另，顏旭明也於災害發生後第一時間即透過線上方式全力指揮與調度災後復原工作，並隨即調整行程，上週五（26日）親赴花蓮現地關心及協助相關處理。

國民黨團呼籲行政院應檢討部會官員出國考察規範，嚴禁官商同行，尤其針對環管署這次「官商同行」、「官商旅遊」案，必須要由嚴正且明確的處置，短時間內向國人說清楚講明白。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，在環境部環境管理署的執掌中，其中一項是「環境污染緊急應變與天然災害環境復原之規劃、協調、推動、執行及督導。」但令人遺憾的是，根據陳菁徽委員掌握的訊息，當風災發生時，環境管理署長顏旭明正在歐洲進行參訪和自由行，顯然與職責脫節。

陳菁徽表示，環境部公文指出，環管署長顏旭明定於9月20日率團前往荷蘭、法國進行「研習歐洲環保設施並參訪民間企業永續能源廢棄物再生之淨零轉型成功案例計畫」。該公文是在9月15日發出，由顏旭明代環境部長彭啓明決行，說明部分是請國籍航空提供機場禮遇。

陳質疑，為何要求國籍航空提供貴賓室，做為「以利署長行前與隨行人員開會討論參訪事宜」？原以為環管署發公文要求禮遇已經夠誇張了，結果在出訪名單內赫然發現除了顏旭明署長以及環管署2位同仁外，還包含「達和環保服務股份有限公司」、「晶淨科技股份有限公司」兩家民營公司的代表。出國考察還帶兩家民間環保公司人員，其中是否涉及圖利、貪瀆？自由行的花費誰買單？況且，全國有上百家環境永續相關企業，為何獨厚特定這兩家廠商？環境部難道不用跟國人清楚交代？

陳菁徽細究環管署的考察行程，發現花蓮災情發生的9月23日，環管署長應在洪災發生當日立即返台協助救災，結果卻仍堅持繼續考察行程，甚至24日當天的行程內容居然只有阿姆斯特丹自由行，完全沒有公務考察行程，直到9月26日發現事態嚴重才被迫回台。

