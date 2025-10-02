為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    別讓救災超人變災民！ 學者：光復鄉仍有突發水患風險

    2025/10/02 13:09 記者陳政宇／台北報導
    台灣基督長老教會今天在立法院舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。（記者廖振輝攝）

    台灣基督長老教會今天在立法院舉行「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會。（記者廖振輝攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，國軍、警消、各界志工及自發性「超人」持續投入救災復原等工作。學者今（2日）示警，當地仍存在突發水患風險，政府應確保外地志工熟悉疏散與避難機制，避免在協助過程反而變受害者。

    台灣基督長老教會總會教會與社會委員會，今在立法院召開「馬太鞍水流四竄，安全家園何處尋？」記者會，並邀請阿美族與馬太鞍部落族人親自說明。

    前災害防救科技中心主任陳亮全指出，此次災害雖未波及舊馬太鞍社，凸顯原住民族在傳統聚落選址與生活智慧上的價值。

    不過，陳亮全警告，河床嚴重淤積、堤防受損、排水阻塞，意味著只要再遇大雨，光復鄉仍有隨時再度受災的風險。政府必須盡速確認風險，作為重建依據，無論是原地重建、遷村或都市計畫調整，都應建立在正確資訊與全面評估之上。

    長老教會教社主委、台北市立大學城市發展學系主任吳杰穎則提醒，馬太鞍溪治理恐需多年完成，光復未來數年將持續處於高風險。雖有超過4萬名志工投入救援，但因不熟地形且缺乏安全避難空間，政府應立即公布撤離方案，避免救援成為新的災難。

    吳杰穎強調，若缺乏有效的減災政策，下次洪水可能再次造成重創。政府必須立即制定臨時與短期防護措施，確保居民重建不會血本無歸。

