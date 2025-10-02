「三不五時就溢流試探」謝知橋比喻引共鳴 網友狠酸中共

作家謝知橋比喻中共政權為「超大的堰塞湖，且危險性很高」，PO文曝光後引發不少網友迴響。（美聯社）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，造成嚴重傷亡。對此，作家謝知橋有感而發將中共政權比喻為「超大的堰塞湖，且危險性很高」、「最特別的是，這個堰塞湖三不五時就會主動溢流一點點試探試探，它在等大家都不在乎的時候」，PO文曝光後引發不少網友迴響。

謝知橋今日發文提及，其實還有一個超大的堰塞湖，危險性很高。這個堰塞湖既不能炸也不能填，政府只好編列更多預算應對，並持續警告國人要準備避難的物資與知識。

謝知橋說，令人擔憂的是，即使政府再三強調這個堰塞湖的危險性，甚至美國政府也一直在講，但還是有一半的人不相信。「最特別的是，這個堰塞湖三不五時就會主動溢流一點點試探試探，它在等大家都不在乎的時候」。

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「有些民眾三不五時跳進去游泳，還告訴大家說水質超好。但我怎麼看，那水就是又髒又紅的」、「請問那座湖是不是叫中華人民共和國」、「這個堰塞湖是不是紅紅的」，還有網友笑說「這個湖裡面明明裝的是糞水，卻還是有一個全身刺青的肌肉男跑去狂喝，還說超好喝」。

