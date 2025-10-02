為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「三不五時就溢流試探」謝知橋比喻引共鳴 網友狠酸中共

    2025/10/02 14:22 即時新聞／綜合報導
    作家謝知橋比喻中共政權為「超大的堰塞湖，且危險性很高」，PO文曝光後引發不少網友迴響。（美聯社）

    作家謝知橋比喻中共政權為「超大的堰塞湖，且危險性很高」，PO文曝光後引發不少網友迴響。（美聯社）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，造成嚴重傷亡。對此，作家謝知橋有感而發將中共政權比喻為「超大的堰塞湖，且危險性很高」、「最特別的是，這個堰塞湖三不五時就會主動溢流一點點試探試探，它在等大家都不在乎的時候」，PO文曝光後引發不少網友迴響。

    謝知橋今日發文提及，其實還有一個超大的堰塞湖，危險性很高。這個堰塞湖既不能炸也不能填，政府只好編列更多預算應對，並持續警告國人要準備避難的物資與知識。

    謝知橋說，令人擔憂的是，即使政府再三強調這個堰塞湖的危險性，甚至美國政府也一直在講，但還是有一半的人不相信。「最特別的是，這個堰塞湖三不五時就會主動溢流一點點試探試探，它在等大家都不在乎的時候」。

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「有些民眾三不五時跳進去游泳，還告訴大家說水質超好。但我怎麼看，那水就是又髒又紅的」、「請問那座湖是不是叫中華人民共和國」、「這個堰塞湖是不是紅紅的」，還有網友笑說「這個湖裡面明明裝的是糞水，卻還是有一個全身刺青的肌肉男跑去狂喝，還說超好喝」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播