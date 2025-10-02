為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴清德悼珍古德：台灣是她留下故事與回憶的所在

    2025/10/02 13:04 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德回憶過去在台南市長與珍古德接觸經驗。（圖擷取自賴清德臉書）

    國際保育專家珍古德（Jane Goodall）於睡夢中辭世，享壽91歲。總統賴清德今在社群發文，代表台灣人民表達最深的慰問與哀悼，也回憶過去在台南市長與珍古德接觸經驗，以及她今年6月訪台與青年對談的情景。賴說，相信台灣是珍古德留下許多故事、回憶的所在，珍古德是時代的巨人、守護自然的善良天使，奮鬥不懈的身影永留台灣人心中。

    賴清德指出，珍古德博士將一輩子都奉獻給守護環境、推動環境教育，在坦尚尼亞叢林透過望遠鏡觀察黑猩猩，也站上演講台，拿起麥克風推動環境倡議，善良、溫暖的身影，引領無數年輕人，前仆後繼，以行動改變了世界。

    賴清德回憶，他在台南市長任內，曾與珍古德博士漫步二仁溪畔。當時珍古德分享說，希望從上游開始，一路到出海口，都有守護這條河川的天使。多年來，我們都持續關注環境保護及氣候變遷議題，並推廣環境教育，希望培育更多的守護天使。

    賴清德提及，今年6月，珍古德博士再度回到台灣，與年輕人對談，鼓勵大家不要放棄前進的希望，相信台灣雖小，卻是博士留下許多故事、回憶的所在，謝謝珍古德博士，不僅是時代的巨人、也是守護自然的善良天使。台灣會繼續向前走，而博士奮鬥不懈的身影，也會永遠留在台灣人的心中。

