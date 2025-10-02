為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    支持身障社福團體 綠委何欣純跨黨派送中市議員每人一盒月餅

    2025/10/02 14:28 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨議員收到何欣純月餅，直呼「送錯了嗎?」。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨議員收到何欣純月餅，直呼「送錯了嗎?」。（記者蘇金鳳攝）

    下週就是中秋節，今天台中市議會朝野各議員每人都收到民進黨立委何欣純所送中秋月餅，不是送到黨團就是送到議員研究室，國民黨議員看到月餅都嚇一跳，直問「送錯了嗎?」，得知真是要送給國民黨議員，都覺得何欣純很用心，國民黨要多學學。

    國民黨議員一度質疑「送錯了嗎」？

    立法委員何欣純表示，長年來關心並支持身障社福團體，中秋前夕向瑪利亞社會福利基金會認購部分「愛在月光下」公益月餅禮盒，同時分享致贈給台中市議會全體63位議員，期盼藉由這份心意，支持在地社福團體外，也向代表台中民意發聲的市議員表達佳節祝福。

    明年就是縣市長選舉，民進黨應該就是立委何欣純代表民進黨參選台中市長，而下週就是中秋節，何欣純送給朝野黨團及議員每一人一盒月餅，有黨團就送黨團，若是沒有黨團就送到研究室，像是民眾黨議員及無黨籍議員就直接送到研究室，每一個議員都收到了。

    國民黨議員陳政顯便表示，看到何欣純送月餅給國民黨，一開始覺得何欣純「會不會送錯了」；很多議員在確定是送給國民黨，有議員便開玩笑的說，國民黨立委及要選中市長的江啟臣要多學學。

    何欣純表示，瑪利亞基金會長年推動「友好生活」、「自立支持」、「社會融合」等服務，幫助心智障礙者累積社會參與與生活經驗，她個人一點力量支持社福團體，讓他們與社會一同前進，也與推動市政前進的議員們一起分享。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播