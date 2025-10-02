《菱傳媒》錢早就燒完要收攤？律師質疑黃國昌自曝關係匪淺

律師陳又新（左）對凱思國際及謝幸恩告發涉犯國安法等三罪。（資料照）

網路媒體《菱傳媒》涉入民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔集團」爭議而宣布停刊，黃國昌被問及此事時，脫口稱「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦」；對此，律師陳又新質疑，黃國昌透露自己熟知財務狀況，極有可能關係匪淺，「只有你知道錢燒完了」。

律師陳又新在臉書發文表示，在法庭說話要很謹慎，不能顧此失彼，黃國昌的說法就是一個「自以為説出了合理解釋，卻無意間透露自己熟知某公司財務狀況，極有可能關係匪淺」的錯誤示範，「沒有喔，台鋼剛接手一年，大家都以為菱傳媒財務很好，只有你知道錢燒完囉」。

請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛表示：「他也不是經營者怎麼會知道沒錢」、「只有我覺得菱傳媒是替死鬼嗎？員工超級倒霉」、「此地無銀三百兩啊」。

律師陳又新也對凱思國際及謝幸恩告發涉犯國安法等三罪，他指出，凱思國際可能是支付「狗仔集團」薪水的公司，但拍攝張景森、潘孟安、梁文傑等人的時間長達數年，長期下來花費可能高達三、四千萬元，資金來源為何？凱思國際公司可能在幫中國或我國境外敵對勢力發展組織，故告發該公司負責人李麗娟涉犯國安法。

陳又新說，謝幸恩無故竊錄他人非公開活動，就是政治偵防跟監，因此告發她涉犯妨害秘密、個人資料保護法等罪。但為何未告發黃國昌？陳表示，目前不確定黃在案件裡的角色，檢調偵查後，若認定黃有違法的話就會做處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法