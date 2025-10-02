台灣有事就是日本有事 石垣市發起為花蓮風災募款

蘇澳鎮與石垣市締結姊妹市30周年，石垣市長中山義隆（右）與蘇澳鎮長李明哲（左）簽署最新的合作備忘錄，以及「災害應變國際合作協定」。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市締結姊妹市30周年，石垣市長中山義隆今率團再度造訪蘇澳；除與蘇澳鎮長李明哲簽署最新的合作備忘錄，同時簽署「災害應變國際合作協定」，強調「台灣有事就是日本有事」，兩地一定互相支援。「石垣市役所」也在石垣島發起小額募款，號召市民捐助花蓮風災。

蘇澳與石垣自84年9月締結姊妹盟友至今，今年邁入第30年；締盟初衷以「漁業利益、海上互助」為出發點。石垣市長中山義隆今率35人訪問團再度造訪蘇澳，參加締盟30周年紀念活動。

這次適逢花蓮縣光復鄉，因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，「石垣市役所」也在石垣島發起小額募款，並於石垣市役所一樓大廳放置捐款箱，號召市民捐助花蓮。

蘇澳鎮長李明哲說，花蓮災情嚴重、震驚國際，石垣市善心再次匯集「送愛到台灣」，募款將持續到10月底，真的非常感謝石垣市民，對台灣災難投入關心及善舉。

李明哲並宣示，有鑑於蘇澳鎮與石垣市，經常面臨颱風與地震考驗，此次蘇澳鎮與石垣市特別簽訂「災害應變國際合作協定」，一旦姊妹市有災難發生，可向對方提出支援請求，提供必要協助。

石垣市長中山義隆表示，天災頻繁且難預測，蘇澳鎮與石垣市已多次相互支援物資、甚至透過視訊加油打氣，關係如同家人般親密，兩市鎮每十年就簽署一次有關經濟.文化.教育等領域的合作備忘錄，而這次簽署最新「災害應變國際合作協定」，以兩地居民人身安全為優先考量，未來災難發生，彼此能增加外援，為對方出力。

另，「蘇澳鎮與石垣市締盟30周年紀念裝置」也同步揭幕亮相，從上方向下俯瞰，為一「同心結」樣式，象徵姊妹情誼「永結同心」。

「蘇澳鎮與石垣市締盟30周年紀念裝置」也同步揭幕亮相。（蘇澳鎮公所提供）

石垣市在石垣島發起小額募款，並於石垣市役所一樓大廳放置捐款箱，號召市民捐助花蓮。（蘇澳鎮公所供）

