    首頁 > 政治

    黃國昌狗仔爭議 台灣媒體觀察教育基金會：新聞工作者不應成犧牲品

    2025/10/02 13:40 記者吳亮儀／台北報導
    台灣媒體觀察教育基金會今天首度在臉書粉絲團發表聲明。（圖擷取自台灣媒體觀察教育基金會臉書）

    台灣媒體觀察教育基金會今天首度在臉書粉絲團發表聲明。（圖擷取自台灣媒體觀察教育基金會臉書）

    民眾黨立委黃國昌日前被爆出豢養狗仔隊跟監藍綠白陣營政敵，《中央社》、《菱傳媒》都被捲入，其中《菱傳媒》更被大股東台鋼集團關門。台灣媒體觀察教育基金會今天（2日）才首度針對整起事件發表聲明，強調新聞工作者不應成為媒體風波與資金撤退的犧牲品。

    台灣媒體觀察教育基金會今天才首度在臉書粉絲團發表聲明，對於《菱傳媒》在黃國昌相關爭議風波後，台鋼集團立即決定停刊並於10月底解散公司一事，表達嚴正關切。基金會表示，此舉導致全體新聞與行政人員在毫無預警下被迫停止工作，凸顯台灣新聞工作者在媒體經營困境中的脆弱處境。

    基金會呼籲，第一是勞動權益須優先保障，《菱傳媒》在提供資遣方案時，必須確保完全符合《勞基法》及相關法令，並以最有利於員工的方式辦理。任何倉促或片面的資遣安排，都將造成勞工權益受損。

    第二，新聞工作者不應成為政治與資金糾葛的代價。無論是因外部政治爭議或投資人資金撤退，新聞工作者的專業尊嚴與生計不應因此被犧牲。媒體經營者與出資者應對此承擔社會責任。

    第三，各界應建立媒體勞工安全網，主管機關應正視新聞產業的勞動脆弱性，研議建立專責機制，協助受影響的新聞工作者申請失業補助、再就業服務及專業轉銜資源。

    基金會表示，新聞工作者是民主社會不可或缺的一環。任何媒體經營上的挫折，不應以犧牲勞動者權益為代價。台灣若要守護新聞專業與民主價值，必須先保障新聞工作者最基本的勞動權益與工作尊嚴。

    基金會表示，將持續關注《菱傳媒》後續的勞動處理與新聞工作者安置狀況，並呼籲社會大眾與相關單位共同守護新聞工作者的工作尊嚴與生存權益。

