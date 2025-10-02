主持立院黨團交接直呼可怕 黃健庭：好在現在沒當立委

立法院國民黨團書記長交接，左起：原任書記長王鴻薇、黨祕書長黃健庭、新任書記長羅智強。（記者王藝菘攝）

國民黨今日中午在該黨智庫舉辦立法實務研討會，國民黨秘書長黃健庭出席監交立法院國民黨團書記長交接儀式。他致詞時表示，立法院上個會期是最辛苦的會期，過去他也曾擔任過立委，「好在現在沒有當立委，真的太可怕了，怎麼會有這樣的事情，面對大惡罷，這麼長的會期，朝野攻防不斷」，他強調，國民黨團是一個團結的黨團，大家互相幫忙，黨中央與黨團也合作無間，這是最終能過勝過大惡罷的最重要原因，「光明勝過黑暗」。

黃健庭並指出，民進黨執政荒腔走板，裡裡外外有許多的問題，美國關稅問題到目前都沒有一個章法，他看到國內企業無薪假不斷累積，問題如果不趕快處理，明年就會看到更嚴重的經濟衝擊，台灣內部也有很多問題，不但沒解決，反而愈來愈糟糕，政府還刻意阻撓兩岸交流，導致海峽對峙的氣氛不斷升高，這時候人民對國民黨有很高的期待，除了新會期總預算案以及福國利民的法案要全力推動，他也期許藍委們要善意監督、揭弊、打弊的角色，真正幫助國家發展，而且相信國民黨團仍會是最有戰力的黨團。

請繼續往下閱讀...

黃健庭11月1日將隨國民黨主席朱立倫下台；他還說，這是最後一次以秘書長的身分參與立法實務研討會，如果過去他在工作上做的不好與不夠，希望大家多包涵，也期待所有藍委「努力進前，藍天再現」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法