黃國昌自嘆「揭弊人」難見容 黃創夏：「特權」和「特許」不能私用！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

網路媒體《菱傳媒》涉入民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔集團」爭議而宣布停刊，黃國昌被問及此事時，脫口稱「《菱傳媒》本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦」；對此，名嘴黃創夏表示，媒體本質就是有「特權」和「特許」的屬性，所以可以代表「閱聽大衆」接近一般人無法接近的人物，進入一般人無法輕易靠近的管制區域和場地，但是這種「特權」和「特許」，只是代理閱聽眾，不能私用！

黃創夏在臉書PO文表示，一顆老鼠屎就足以壞了一鍋粥，更何況滿鍋的糞水，就是臭不可聞，不會因為其中找到一粒白米，就可以變成營養美味佳餚，不以人廢言，當年的「105號碼頭」的新聞報導，確實可以算是「揭弊」，因為這件事已經涉及了「以權謀私」，既然知道其中有問題，鳴鼓而攻之，理所當然！

黃創夏指出，然而，「105號碼頭」的新聞是「無差別政治跟監」因此得到的素材嗎？並不是，黃國昌和陳申青請不要鬼扯，「國昌調查組」不會因為曾經有一次合格的成績，就可以掩蓋後面不知道多少次的上不了檯面！有些人仍在替「國昌調查組」辯護，問就算是「政治跟監」有犯法嗎？他們甚至還說：就算是犯法，犯行很嚴重嗎？

黃創夏續指，這些詭詞，都在刻意掩飾「國昌調查組」的問題本質是「醜聞」，而這個醜聞的特質和「105號碼頭」一樣，都是「以權謀私」，一個是利用政治的特權，另一個是誤用民主社會賦予媒體的特權！

黃創夏直言，沒有錯，媒體本質就是有「特權」和「特許」的屬性，所以可以代表「閱聽大衆」接近一般人無法接近的人物，進入一般人無法輕易靠近的管制區域和場地，但是這種「特權」和「特許」，只是代理閱聽眾，不能私用！

