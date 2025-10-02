為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮災後重建 卓榮泰：丹娜絲特別條例追加200億元

    2025/10/02 13:01 記者鍾麗華／台北報導
    行政院2日院會後記者會。（記者叢昌瑾攝）

    行政院2日院會後記者會。（記者叢昌瑾攝）

    對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，行政院長卓榮泰今天在院會表示，行政院將以200億元為基礎，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」修正案及追加特別預算，補足各項重建經費，不排擠原來丹娜絲災區協助工作，是最有效率且最直接的方式。

    由於馬太鞍溪潰流導致18人罹難，卓揆今天在院會帶領與會者默哀1分鐘，向罹難者致上最高敬意，也向所有罹難者家屬表達誠摯慰問。

    卓榮泰表示，災後政府依照計畫分階段推動搶救與復原的工作，一是搶救生命、二是協助重建，三是清除垃圾與淤泥，四是恢復當地交通與環境，並以中秋節前恢復居民基本生活為目標，全力以赴。

    卓榮泰指出，死亡罹難者發給100萬元慰問金，重傷者25萬元慰問金，失蹤者還要全力的搜尋。此外，災後復原的家園慰助金，每戶是10萬元慰助金，再加上5萬元汙泥垃圾清理補助。

    另外9、10月的水電費全免，由台電及台水主動吸收。此外也規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困，還有商家、企業等協助措施方案。

    衛福部也提供無卡就醫、領藥及機動性的送藥，還有3個月免部分負擔、6個月免健保費。行政院政委陳金德將會在10月7日率領各相關部會到災區成立一站式服務平台，提供救助措施的各項說明諮詢以及直接受理民衆的申請。

    卓榮泰表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已公告花蓮全區劃定為災區，而堰塞湖也是在丹娜絲颱風後所造成的，923堰塞湖大量溢流事件也是在此豪大雨後，無論形成原因或造成事件的時間，適用丹娜絲特別條例沒有任何疑義。

    卓榮泰也強調，行政院會在最快時間內，以200億元為基礎，提出丹娜絲特別條例修正，以及特別預算追加案，同時也會補足各項重建計劃所需經費，不會因此排擠到原來丹娜絲災區重建工作，這也是最快、最有效率而且最直接的方式，希望朝野各黨團能夠支持。

