風傳媒評黃國昌涉狗仔偷拍事件 李正皓不認同這些內容

黃國昌養狗仔爭議延燒中，有媒體主筆稱「狗仔」是不是黃國昌「養」的，迄無實證；質疑「鏡檢」指揮辦案─天上掉下來的「姻親」有港資？狗仔飄萍於江湖─以惡制惡成了必要之惡？對此，名嘴李正皓回應，狗仔是不是黃國昌養的，這有實證，王義川、陳時中、林右昌被跟拍時，黃國昌都已經就任立委。

李正皓在臉書PO文表示，他從來沒有評論過媒體的評論，因為任何評論都是媒體自由，而風傳媒對他來說也是非常具有公信力的媒體，他自己的節目也很常引用，但這篇由風傳媒主筆室所寫的評論，有兩個基本事實的錯誤，第一，狗仔是不是黃國昌養的，這有實證，9月26日民眾黨聲明，因為2023年夏天黃國昌被鏡媒體跟拍騷擾，才反蒐證。

李正皓指出，9月30日黃國昌記者會，吹哨者保護協會調查員身分。黃國昌強調，調查員冒著非常大的風險，從寶合會到天道盟，全部都是有錢有勢的人，「我絕對不會洩露調查員的身分，也不會和大家討論調查的細節，他們在進行非常了不起的工作，而且非冒非常大的風險。」民眾黨與黃國昌都承認有養狗仔，只是名稱不同、用途不同，他們稱調查員，我們稱狗仔，他們稱要反跟拍，事實是跟拍。

李正皓續指，第二，王義川、陳時中、林右昌被跟拍時，黃國昌都已經就任立委，王義川被跟拍（紅燈左轉）時間：2024年6月11日、陳時中被跟拍（與醫生餐敘被抹黑重情重義重粉味）時間：2024年8月6日、林右昌被跟拍（永和霸團公民掃街）時間：2025年7月22日。

