林岱樺啟動廟口開講行程 喊「大改革」訴求

林岱樺（左二）啟動廟口開講行程。（記者葛祐豪翻攝）

投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今（2日）啟動廟口開講行程，首先來到新興區鼓壽宮、前金區萬興宮，提出「大改革、護國市長」主張，她預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。

林岱樺首站來到新興區鼓壽宮，主委蔡國華、年爐主洪龍泉等地方人士熱情接待，對她長年服務基層的執行力高度肯定，也明確支持她參選高雄市長的決心；林岱樺隨後轉往前金區萬興宮，萬興宮主委徐政朝率管委會10餘位委員接待，她向地方代表與信眾強調「林岱樺顧高雄、讓高雄護台灣」。

請繼續往下閱讀...

林岱樺表示，此次參香沿路都有地方人士陪同，也讓她更堅定承擔高雄市長責任的決心。高雄需要能確實落實的改革行動，城市要有大願景，才能創造市民的小確幸，打造交通便利、產業升級、社會安全及青年留鄉，她有具體規劃與執行力，「自己是最適合接棒陳其邁、推動高雄大改革的人選!」

林岱樺已揭示參選高雄市長的政見主張，提出「三大護國產業」藍圖，擘劃高雄三大戰略產業：科技、軍工、海洋，高喊建構下一個黃金10年的「護國三角」，強化高雄的城市競爭力，讓高雄捍衛台灣、以產業保護國家。

