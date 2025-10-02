為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林岱樺啟動廟口開講行程 喊「大改革」訴求

    2025/10/02 12:22 記者葛祐豪／高雄報導
    林岱樺（左二）啟動廟口開講行程。（記者葛祐豪翻攝）

    林岱樺（左二）啟動廟口開講行程。（記者葛祐豪翻攝）

    投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今（2日）啟動廟口開講行程，首先來到新興區鼓壽宮、前金區萬興宮，提出「大改革、護國市長」主張，她預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。

    林岱樺首站來到新興區鼓壽宮，主委蔡國華、年爐主洪龍泉等地方人士熱情接待，對她長年服務基層的執行力高度肯定，也明確支持她參選高雄市長的決心；林岱樺隨後轉往前金區萬興宮，萬興宮主委徐政朝率管委會10餘位委員接待，她向地方代表與信眾強調「林岱樺顧高雄、讓高雄護台灣」。

    林岱樺表示，此次參香沿路都有地方人士陪同，也讓她更堅定承擔高雄市長責任的決心。高雄需要能確實落實的改革行動，城市要有大願景，才能創造市民的小確幸，打造交通便利、產業升級、社會安全及青年留鄉，她有具體規劃與執行力，「自己是最適合接棒陳其邁、推動高雄大改革的人選!」

    林岱樺已揭示參選高雄市長的政見主張，提出「三大護國產業」藍圖，擘劃高雄三大戰略產業：科技、軍工、海洋，高喊建構下一個黃金10年的「護國三角」，強化高雄的城市競爭力，讓高雄捍衛台灣、以產業保護國家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播