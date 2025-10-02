中共能電話遙控藍委？中國學者稱台灣不會抵抗 遭俞大㵢強力反駁

我駐美代表俞大㵢。（資料照，駐美代表處提供）

來自香港的中國觀察家、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）資深研究員林和立昨於華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年會中表示，如果中國下令對台灣採取重大行動，只需發動有效海上封鎖，就能輕易完成這項行動，「根據我與台灣官員等朋友的對話，我相信台灣人不會反抗」。他還稱，中共統戰部門對台滲透程度之深，已能直接致電國民黨主要立法委員下達指令。我國駐美代表俞大㵢現場強力反駁，「我不知道你和誰交談過，也許正是你所說那些被中國滲透的人」。台灣人民捍衛自己的決心非常堅定。

中國觀察家林和立說，據他過去3個月來、兩度訪台的印象，只要中國出動4、5艘潛艦，就能對台灣發動海上封鎖。他指出，中國同時在無人機和機器人領域領先全球，並應用於工業與軍事。

請繼續往下閱讀...

因此，林推斷，如果中國國家主席習近平下令對台灣採取重大行動，只需對台灣發動有效海上封鎖，而中國能輕易完成這項行動。「根據我與台灣官員等朋友的對話，我相信台灣人不會反抗，而是在那種無可避免的情況下選擇默許（情況發生）。」

林和立說，按照其中一種想定情境，鑑於台灣的石油、天然氣、能源與糧食等緊急儲備量有限，北京甚至不需要動用一兵一卒，就能完成所謂的「國家統一」。他還稱，中共統戰部門已能「直接致電」國民黨主要立法委員下達指令。

林和立發言結束後，俞大㵢在問答環節舉手回應。

俞大㵢先是表示「我不這麼認為」。他並語氣激昂說，「你在過去3個月內兩度訪台。我不知道你和誰交談過，也許正是你所說那些被中國滲透的人。但我認為台灣人民捍衛自己的決心非常堅定」，只要看看馬太鞍溪堰塞湖災害重創花蓮縣光復鄉後，成千上萬的民眾自發地搭火車前往花蓮，幫助當地居民清理瓦礫，完全自願，並非動員，而且是有秩序進行。

「這顯示台灣人民決心同舟共濟，不要踐踏我們。」俞說，台灣堅決自助、自我防衛。所以，「你所說的台灣很脆弱，只需要統戰部打一通電話就能擊垮台灣」，「我不認為這會發生」。

俞大㵢並於開場致詞時提到，中國對台灣的侵略遠不止機艦繞台，還包括持續資訊戰，試圖混淆人心、懷疑美國，在美國也進行同樣操作。他說，台灣付出努力以強化韌性，並擬定更完善的備用方案，確保遭封鎖時糧食和能源無虞，藉此讓中國知道台灣正在為最壞情況做準備，決心守護自己選擇的生活方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法