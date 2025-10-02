為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    苗博雅、吳怡農挑戰台北市長？ 蔣萬安回應了

    2025/10/02 12:30 記者何玉華／台北報導
    面對民進黨布局台北市長人選，台北市長蔣萬安強調有很多延續的政策推進中。（記者何玉華攝）

    面對民進黨布局台北市長人選，台北市長蔣萬安強調有很多延續的政策推進中。（記者何玉華攝）

    民進黨2026選舉對策委員會昨（1）日盤點各縣市首長戰將，在台北市長部分傳出點名非民進黨籍的台北市議員苗博雅，另壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也曾表達意願，台北市長蔣萬安今面對追問覺得誰是對手時表示，台北市目前正處在全面提升的關鍵時期，有很清楚的藍圖、延續的政策在推動中，端出政績表示會為市民的福祉全力以赴。

    蔣萬安今天上午出席百齡抽水站新建工程開工動土典禮，被媒體問到覺得苗博雅、吳怡農誰是對手時，未正面回應而是侃侃而談政績，強調北市目前正處在全面提升的關鍵時期，市府也有非常清楚的藍圖、有很多延續的政策正在推動當中。

    蔣萬安舉例推動中的政策包括從好孕專車、生生喝鮮奶、幸福住宅，以及婦幼專責醫院，這些打造城市宜居友善的措施，會持續的深化來推動。此外，捷運六線齊發2.0，會加速來完成大台北地區首都環狀線，如同東京山手線一樣，除了帶來更便捷的交通，也促進基北北桃四縣市1日共同生活圈。

    蔣萬安還提及今天動工的百齡抽水站新建工程，是大力的持續推動整體台北市的治水工程；還有淡水河岸的改造，不只是打造台北成為真正親水的城市，未來觀光、遊憩、休閒，都會為市民的福祉全力以赴。

