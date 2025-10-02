黃國昌談「105號碼頭案」同天大轉彎？ 綠營：說謊要吞一千根針

民進黨新聞部副主任黃子一貼出黃國昌的受訪逐字稿，質疑其同日上下午的說詞完全相反，「說謊的人要吞一千根針！」（擷取自黃子一臉書）

民眾黨主席黃國昌昨天上午坦承，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的；下午卻稱自己從未說過與該調查案有關。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（2日）貼出黃的受訪逐字稿，質疑其同日上下午的說詞完全相反，「說謊的人要吞一千根針！」

網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，日前宣布停刊，並於10月底解散，社長陳申青還稱「台中顏清標105號碼頭案」獨家報導來自黃國昌。

請繼續往下閱讀...

黃子一今天在臉書分享黃國昌1日接受媒體訪問的逐字稿，記者當天上午詢及，「當時也是你跟菱傳媒合作的，想問這件事是不是真的？」

黃國昌則坦承，「是，沒錯！台中105號碼頭案，從頭到尾就是我們協會把他調查完成，那時候跟菱傳媒合作。」

同日下午在民眾黨團記者室，媒體再度提問，「針對上午你有說105號碼頭案，從頭到尾是協會調查，但菱傳媒前蔡姓總編輯，就質疑這樣的說法，認為說有很多媒體工作者的走訪奔波不要攬功，還說這個協會提供的資訊有一堆錯誤，怎麼看？」

黃國昌立刻反駁說，「今天上午接受媒體的訪問，可以去查一下，我有說過，我跟105號碼頭的調查案有任何關係嗎？我從來沒有說過。」

黃子一質疑，是自己閱讀能力不好，還是黃國昌記憶力不好，可以理性、科學、務實地解釋一下，為什麼上午跟下午說法可以完全相反嗎？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法