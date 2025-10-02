拚南市長初選！林俊憲提老人健保全免5大社福政策 老福不再吊六都車尾

民進黨立委林俊憲（前中者）於二日首提台南老人健保費全由政府補助等五大社福改革政策，黨內多位議員出席力挺。（記者王俊忠攝）

積極備戰民進黨台南市長初選的立委林俊憲，今日首度公布其參選市長的社會福利改革政策，針對南市65歲以上的36萬多名長輩，他主張未來應全面健保費免繳（不排富）、敬老禮金翻倍、計程車資補貼、帶狀疱疹疫苗免費施打到共餐據點擴增等5大面向。林俊憲強調，他算過財源執行沒問題，市府1年增加的社福預算在30億內，起碼台南社福措施不能在六都吊車尾！

據了解，民進黨內南市長初選民調，將在2026年初舉行，林俊憲持續力拚能在初選出線，代表民進黨對戰國民黨的謝龍介。

林俊憲宣布這項社福政見，包括黨內南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員蔡筱薇、周嘉韋、林依婷、朱正軒、無黨籍李宗霖與多位議員代表都出席力挺。

林俊憲表示，針對南市65歲以上銀髮族福利，提出全面升級的5大主張，包括：1、老人健保費全免，取消現行排富條款，由市府全額補助；2、年度重陽敬老禮金翻倍，由目前每年1千元，增加為每年2千元，滿90歲者每年1萬元，100歲以上每年2萬元；3、每月500元計程車費補貼，長輩持敬老卡搭車每1趟補助50元，每月上限500元；4、提供免費接種帶狀疱疹疫苗，減少長輩罹患「皮蛇」後的精神痛苦；5、補助、增加社區共餐據點，供應在地乳製品，優化飲食品質。

林俊憲說，目前台南65歲以上老年人有36萬4千多人，佔全市總人口比例已在今年7月突破20%，是全國老化程度第二高的城市，為減輕青壯年人口的扶養負擔，政府應協助分攤照顧長輩的重任，並建立一套涵蓋就醫、飲食、交通、免疫等全方位照顧的方案。

以老人健保費為例，現行六都均有排富規定，林俊憲主張台南取消此限制，將所有老人納入全額補助對象，預計有6.5萬人受惠；另外，敬老禮金翻倍到每年2千元，超過高雄（1500元）、台北（1500元），與台中（2千元）達到同一水準；每月500元計程車費補貼，也超越雙北的480元額度。

林俊憲強調，以新版財政收支劃分法規定，台南有增加一些補助款財源，支應1年多30億元的社福預算支出，沒有問題。邱莉莉也肯定林俊憲的社福政見、指林若能入主台南市府，一定能兌現這些社福支票，她也很高興自己在不久的將來能受惠到這些政策。

