賴瑞隆推亞洲新灣區3.0願景 再提205兵工廠蓋大巨蛋

立委賴瑞隆今（2日）舉辦參選2026高雄市長的首場政策記者會，以「亞洲新灣區3.0：啟動大亞灣計畫」為主題，並再度提出205兵工廠興建大巨蛋的構想。

今天的記者會，包括議長康裕成、議員黃彥毓、簡煥宗、湯詠瑜、何權峰、李喬如、議員參選人尹立、黃偵琳均到場；康裕成強調，前市長謝長廷當年提出的口號是「海洋首都」、陳菊任內展開亞灣1.0、陳其邁推動亞灣2.0，如今賴瑞隆喊出亞灣3.0，展現高雄亞灣區發展的不同口號，讓高雄更進步。

「亞洲新灣區3.0」期程是2026至2034年，總經費1千億以上，從重大公共建設、前線水岸，擴及到後線開發帶動產業轉型，賴瑞隆強調將把高雄推向「國際新入口、台灣雙核心」的戰略高度，讓亞灣區不再是高雄的亞灣區，而是世界的大亞灣。

賴瑞隆表示，「亞洲新灣區3.0」核心之一是正在整治中的205兵工廠，占地58公頃，規劃推動國際企業總部、創新研發與智慧商辦，打造前瞻產業核心聚落，更將保留15公頃作為「亞灣森林公園」，留下世代共享的綠地，並打造智慧住宅、綠色運輸、AI產業聚落，提升市民生活品質。

賴瑞隆也再度提出在205兵工廠場域興建大巨蛋的構想，不僅能承辦國際賽事、演唱會及大型活動，帶動觀光與就業，周邊也可透過TOD（大眾運輸導向發展）模式，結合捷運紅線與輕軌，串聯周邊商業與生活圈，帶動人潮與商機。

賴瑞隆說，他歷任市府建設局、觀光局、新聞局與海洋局，是目前市長候選人中唯一具有完整市府歷練的人選，見證亞灣1.0時期港區解嚴的艱難過程，並以立委身份協助亞灣2.0時期，爭取國際產業鏈結，若有機會擔任市長，將藉由啟動亞灣3.0，將高雄推上國際舞台。

賴瑞隆（前）提出亞洲新灣區3.0願景。（記者葛祐豪攝）

