為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    要求提供宣傳費預算項目中市府敷衍只提供新聞局 民代批規避議會監督

    2025/10/02 14:22 記者蘇金鳳／台中報導
    施志昌批市府躲避說明媒體宣傳費。（記者蘇金鳳攝）

    施志昌批市府躲避說明媒體宣傳費。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會今日針對「市府媒體宣傳預算與效益分析」進行專案報告，民進黨市議員施志昌痛批，整本報告只報告新聞局的宣傳費，但是很多宣傳費藏在其他局處，整個報告內容空泛、避重就輕，形同「混水摸魚」，規避議會監督，要求再補詳細的內容。

    副市長黃國榮表示，新聞局是主要負責媒體業務與市府宣導的單位，其他局處多是配合活動，因此難以統計，他曾任文化局長6年，也未編文宣費用。

    施志昌指出，議會要求的專案報告應是市府整體資料，但目前版本僅呈現新聞局的部分，根本無法反映全貌，他詢問經發局，今年台中購物節共編列1975萬元、7311萬元與3億零450萬元3筆經費，但實際投入宣傳推廣的金額是多少？經發局長張峯源回應「約1300多萬元；施志昌表示，這就是最大的問題，沒有實際數據，議會根本無從監督。」

    他表示，市府各局處的業務宣導經費往往藏在「一般事務費」科目中，名稱涵蓋印刷、雜支、業務宣導、活動等，過於彈性，若不逐一統計，根本無法掌握市府究竟花了多少錢在媒體宣傳上。

    施志昌強調，林佳龍市府時期，國民黨議員曾要求各局處自行提報經費總額並先刪減一半，再由會計室嚴格管控剩餘預算，以避免超支，這正說明「一般事務費」的使用高度彈性，若沒有各局處誠實揭露，外界根本無法掌握真實支出情況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播