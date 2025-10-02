要求提供宣傳費預算項目中市府敷衍只提供新聞局 民代批規避議會監督

施志昌批市府躲避說明媒體宣傳費。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今日針對「市府媒體宣傳預算與效益分析」進行專案報告，民進黨市議員施志昌痛批，整本報告只報告新聞局的宣傳費，但是很多宣傳費藏在其他局處，整個報告內容空泛、避重就輕，形同「混水摸魚」，規避議會監督，要求再補詳細的內容。

副市長黃國榮表示，新聞局是主要負責媒體業務與市府宣導的單位，其他局處多是配合活動，因此難以統計，他曾任文化局長6年，也未編文宣費用。

施志昌指出，議會要求的專案報告應是市府整體資料，但目前版本僅呈現新聞局的部分，根本無法反映全貌，他詢問經發局，今年台中購物節共編列1975萬元、7311萬元與3億零450萬元3筆經費，但實際投入宣傳推廣的金額是多少？經發局長張峯源回應「約1300多萬元；施志昌表示，這就是最大的問題，沒有實際數據，議會根本無從監督。」

他表示，市府各局處的業務宣導經費往往藏在「一般事務費」科目中，名稱涵蓋印刷、雜支、業務宣導、活動等，過於彈性，若不逐一統計，根本無法掌握市府究竟花了多少錢在媒體宣傳上。

施志昌強調，林佳龍市府時期，國民黨議員曾要求各局處自行提報經費總額並先刪減一半，再由會計室嚴格管控剩餘預算，以避免超支，這正說明「一般事務費」的使用高度彈性，若沒有各局處誠實揭露，外界根本無法掌握真實支出情況。

