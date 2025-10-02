為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    凌濤稱「內政部延誤撤離13個小時」甩鍋中央 吳崢：自證花蓮縣府多13小時應變

    2025/10/02 12:34 即時新聞／綜合報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    由於花蓮災情，近期藍營執政的花蓮縣政府與花蓮縣長徐榛蔚遭外界多所批評，國民黨智庫副執行長凌濤上午在記者會指稱，農業部林業署在9月21日就指出馬太鞍溪堰塞湖壩體有滲流破壞疑慮，最晚應於當天下午4點前發布紅色警戒通報單，內政部卻遲直當晚近9點，才把撤離人數通報傳給花蓮縣政府，而且沒有同時發布紅色警戒通報單，直到22日上午7點才發布，總計延誤撤離達13個小時。對此，民進黨發言人吳崢表示，尷尬了！凌濤自證花蓮縣府多13小時應變。

    吳崢在臉書PO文表示，花蓮災區復原持續進行，不僅中央、國軍全力投入，來自全台各地不分地區、國籍的超人們也紛紛自發幫忙災民。國民黨此時卻一心忙著噴口水，國民黨今天一早就開記者會想甩鍋中央，但可能沒有先去問問自家縣長徐榛蔚，結果大翻車！國民黨打手凌濤說，中央9月21日晚上就決定撤離1800戶，隔天早上7時才發布紅色警戒，拖延13小時。

    吳崢指出，真相是中央前一晚就與「花蓮縣政府進行視訊連線」，決定並通知花蓮縣政府要撤離，所有撤離套圖資訊也提供給花蓮縣政府，甚至跟花蓮縣政府說需要中央支援可以提出。

    吳崢續指，謝謝凌濤補充這段，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是有32+13小時的應變時間！為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？待災區復原工作完成，這些都要回頭全盤檢視。

    吳崢直言，災害發生至今已經進入第2週，國民黨開的第一場記者會，還是在噴政治口水，抹黑全力協助災區復原的中央政府團隊。試問這些在冷氣房滿口胡言天花亂墜的人，當中央進駐全力救災時你們人在哪？為災區付出了什麼？停止吧！災區需要的是幫忙的汗水，不是政治口水！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播