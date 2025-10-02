凌濤稱「內政部延誤撤離13個小時」甩鍋中央 吳崢：自證花蓮縣府多13小時應變

民進黨發言人吳崢。（資料照）

由於花蓮災情，近期藍營執政的花蓮縣政府與花蓮縣長徐榛蔚遭外界多所批評，國民黨智庫副執行長凌濤上午在記者會指稱，農業部林業署在9月21日就指出馬太鞍溪堰塞湖壩體有滲流破壞疑慮，最晚應於當天下午4點前發布紅色警戒通報單，內政部卻遲直當晚近9點，才把撤離人數通報傳給花蓮縣政府，而且沒有同時發布紅色警戒通報單，直到22日上午7點才發布，總計延誤撤離達13個小時。對此，民進黨發言人吳崢表示，尷尬了！凌濤自證花蓮縣府多13小時應變。

吳崢在臉書PO文表示，花蓮災區復原持續進行，不僅中央、國軍全力投入，來自全台各地不分地區、國籍的超人們也紛紛自發幫忙災民。國民黨此時卻一心忙著噴口水，國民黨今天一早就開記者會想甩鍋中央，但可能沒有先去問問自家縣長徐榛蔚，結果大翻車！國民黨打手凌濤說，中央9月21日晚上就決定撤離1800戶，隔天早上7時才發布紅色警戒，拖延13小時。

吳崢指出，真相是中央前一晚就與「花蓮縣政府進行視訊連線」，決定並通知花蓮縣政府要撤離，所有撤離套圖資訊也提供給花蓮縣政府，甚至跟花蓮縣政府說需要中央支援可以提出。

吳崢續指，謝謝凌濤補充這段，讓大家發現原來花蓮縣政府不只有32小時進行撤離，而是有32+13小時的應變時間！為什麼最後很多居民根本沒收到通知釀成悲劇？待災區復原工作完成，這些都要回頭全盤檢視。

吳崢直言，災害發生至今已經進入第2週，國民黨開的第一場記者會，還是在噴政治口水，抹黑全力協助災區復原的中央政府團隊。試問這些在冷氣房滿口胡言天花亂墜的人，當中央進駐全力救災時你們人在哪？為災區付出了什麼？停止吧！災區需要的是幫忙的汗水，不是政治口水！

