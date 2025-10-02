柯、黃發合照駁跟拍醜聞 溫朗東：柯判決前沒籌碼「攤牌」

台北地方法院今開庭續審京華城弊案，不同於上週四「未陪駕」，黃一早即現身陪同柯文哲步入北院；柯、黃兩人更同步在臉書貼出合照。（翻攝柯文哲、黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌捲入豢養「狗仔集團」醜聞，亦傳出其跟拍前主席柯文哲進出八八會館等爭議。台北地方法院今開庭續審京華城弊案，不同於上週四「未陪駕」，黃一早即現身陪同柯文哲步入北院；柯、黃兩人更同步在臉書貼出合照。對此，政治評論員溫朗東直言，在柯案一審判決前，柯文哲沒必要也沒有籌碼去跟黃國昌攤牌。

黃國昌今日稍早PO出陪同柯文哲開庭的同框照，並在貼文中表示「早就在跟他了」，而柯文哲臉書小編也在不久後在臉書PO出黃國昌走在柯文哲身旁不同角度的照片，並表示「偶居然真的被跟了」。

請繼續往下閱讀...

溫朗東受訪時直言，柯文哲現在也沒辦法發作，只能任由黃國昌擺布一陣子再找尋下一個轉機的機會了，最核心的便就是柯案的一審判決，若柯文哲被判10年以內，就有機會再選一次總統。因此，在一審判決前，柯文哲沒有必要也沒有籌碼去跟黃國昌攤牌。

溫朗東分析，柯文哲現在也不會去跟黃國昌算帳，加上黃國昌現在的打法是什麼都推給綠營，對柯文哲來講也會有幫助，可以塑造一個民眾黨被綠營追殺的故事。柯文哲可能會繼續跟黃國昌合作相互拉抬聲量，直至柯有機會出來選舉為止。

至於黃國昌跟國民黨關係是否會有所改變？溫朗東認為，就顏家事情，台中105號碼頭現在很多人出來談事實上跟黃國昌也沒有什麼關係，是《菱傳媒》第一批調查記者所做出來的報導，該社長陳申青只是把光環讓給黃國昌。

溫朗東說，真正跟黃比較有關的反而是，2022台中中二立委補選時傳出「顏家祖墳氣病清標案」烏龍爆料，但這比較傾向於是顏家跟黃國昌個人的恩怨。現階段國民黨最重要的仍以藍白合拿下2026的縣市長為優先，而要讓黃國昌選新北市長本來就是不可能，現在機率又更低了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法