    首頁 > 政治

    轟習近平獨裁！英國自民黨大會首邀民進黨 英議員挺台參與國際

    2025/10/02 11:29 記者陳政宇／台北報導
    英國自由民主黨（Liberal Democrats） 日前於英國伯恩茅斯舉辦2025年大會，首度邀請民進黨以姊妹政黨身分與會。（圖由民進黨提供）

    英國自由民主黨（Liberal Democrats） 日前於英國伯恩茅斯舉辦2025年大會，首度邀請民進黨以姊妹政黨身分與會。（圖由民進黨提供）

    英國自由民主黨日前舉辦2025年大會，首度邀請民進黨以姐妹政黨身分與會。民進黨今（2日）表示，多位英國議員力挺台海和平穩定與台灣國際參與，也對中國對世界秩序的威脅表達擔憂，更直指習近平為獨裁者，視國際法為無物的國家應付出代價。

    民進黨今說明，國際部主任陳文昊代表出席，以「捍衛自由主義：打擊威權與政治極端主義的國際視角」為題發表演說，並在4天大會中會晤多位自民黨議員，除感謝對台堅定支持，也期盼藉由政黨外交加深兩國關係。

    陳文昊在論壇中表示，在全球自由民主面臨威權主義與政治極端化挑戰之際，台灣的經驗顯示民主不僅能存續，更能展現強大韌性，成為國際社會的重要借鏡。台灣長期處於威權政體壓力下，卻仍堅守自由民主制度，向世界證明「自由與民主」不只是理想，更是保障和平、繁榮與人類尊嚴的基石。

    陳文昊說，為了鞏固民主制度，台灣發展出「全社會韌性」模式，不僅政府投入，公民社會、產業與人民也共同參與，降低威權滲透與極端勢力的可乘之機。在因應「假訊息」與「認知作戰」方面，台灣透過快速查核、公共教育及公私協力，建立一套民主防護網，守護資訊空間的真實與信任。當前威權政體正加強跨國協作，民主國家更需展現國際團結：台灣已與歐洲、美國、日本、澳洲等民主夥伴密切合作，分享經驗、強化互信，並在面對威脅時共同捍衛民主自由。

    最後，陳文昊指出，民主唯有「能夠交出成績」，才能贏得人民支持。台灣的民主努力落實在社會福利、公共衛生及經濟競爭力等層面，讓人民感受到自由民主制度不只是言論自由，更是生活安定與未來希望的保障。台灣經驗傳達的訊息十分清楚：自由民主值得捍衛，而且能夠成功捍衛；唯有透過警覺、團結與勇氣，全球民主社群才能共同確保自由民主在21世紀持續發光，為所有追求自由的人們帶來希望。

    此外，陳文昊表示，多位與會議員及自民黨人士，對於近期上任的民進黨秘書長徐國勇要求回應輿情秉持「222法則」大感興趣，認為值得借鏡。而台灣議題也獲得多位自民黨議員高度關注，在場邊會晤中皆表達力挺台海和平穩定與台灣國際參與。

    多位議員也對中國對世界秩序的威脅表達擔憂：米勒下議員在黨員大會外交政策演說中直指習近平為獨裁者，並表示中國與英國「既不共享價值，也不共享利益」，視國際法為無物的國家應為行為付出代價。

    民進黨獲邀英國自民黨大會，國際部主任陳文昊於論壇演說。（圖由民進黨提供）

    民進黨獲邀英國自民黨大會，國際部主任陳文昊於論壇演說。（圖由民進黨提供）

