    首頁 > 政治

    公館圓環塞車崩潰「全勤獎沒了」……她2週前才回徐巧芯：不用提早出門

    2025/10/02 12:10 即時新聞／綜合報導
    台北市公館圓環改建為「正交路型」，9月30日迎來第一個上班日，結果周邊路段卻陷入嚴重壅塞。圖為永和往市區方向車陣大排長龍。（資料照）

    台北市公館圓環改建為「正交路型」，9月30日迎來第一個上班日，結果周邊路段卻陷入嚴重壅塞。圖為永和往市區方向車陣大排長龍。（資料照）

    台北市公館圓環改建為「正交路型」，9月30日迎來第一個上班日，結果周邊路段卻陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。一名女網友當天在網路發文悲傷表示，月底最後一天，已經提早出門，還是難逃遲到命運，「月底最後一天全勤消失也太虧了吧」。而這名網友就在兩週前，才在立委徐巧芯詢問路況的發文下方回應：「提早出門結果根本不需要提早」，可見圓環拆除後，塞車情形更加嚴重。

    這名女網友9月30日在Threads上發文表示，當天早上已經提早出門了，結果還是塞到爛。讓她「超級慌張」，因為是月底最後一天，她從新店到公館每天都是一樣的路線，也特地提早出門了，「居然還遲到？月底最後一天全勤消失也太虧了吧……希望店長會通融簽核，好崩潰。」她也無奈地說，從新店去信義區上班就這麼一條路，「我能怎麼樣？」

    女網友文中特別強調，她只是單純抱怨心情很糟，以及抱怨塞車，並不希望談到政治立場。

    文章PO出後，有其他網友發現，徐巧芯9月15日曾在Threads上發問「大家回報一下：所以今天公館圓環有塞車嗎？」而該名女網友9月15日，就曾在下方留言：「我覺得比我想像的好很多欸，原本以為會很慘，提早出門結果根本不需要提早。」其他網友也表示，由此可見塞車問題反而更嚴重。

    有其他網友發現，徐巧芯9月15日曾在Threads上發問「大家回報一下：所以今天公館圓環有塞車嗎？」而該名女網友9月15日，就曾在下方留言：「我覺得比我想像的好很多欸，原本以為會很慘，提早出門結果根本不需要提早。」（圖擷取自Threads）

    有其他網友發現，徐巧芯9月15日曾在Threads上發問「大家回報一下：所以今天公館圓環有塞車嗎？」而該名女網友9月15日，就曾在下方留言：「我覺得比我想像的好很多欸，原本以為會很慘，提早出門結果根本不需要提早。」（圖擷取自Threads）

