    首頁 > 政治

    吳宗憲指政務官行政不中立 鍾佳濱嗆：好好看行政中立法

    2025/10/02 11:51 記者李文馨／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱（右）。（記者廖振輝攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱（右）。（記者廖振輝攝）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，民進黨立委王定宇日前在黨團群組要求政院釋出「殺傷力消息」反擊，不料對話卻遭截圖外流。國民黨立委吳宗憲說，政務官在綠營內部群組是行政不中立最赤裸的證據，他將推動「政務人員行為基準法」立法。民進黨團幹事長鍾佳濱說，吳宗憲既然有法律背景，建議他把行政中立法好好看一看。

    據流出的對話內容顯示，王定宇在群組中向行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇提議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續接著反擊。

    吳宗憲指出，政務官在群組裡不是「靜默旁觀」，而是直接參與操作，立馬在群組裡以「收到」回應，包括張惇涵回覆「跟世芳處理中」，這代表政務官根本不是在行政崗位上做事，而是和執政黨政客一起搞政治攻防，把行政資源和黨派利益綁死，徹底踐踏行政中立。

    吳宗憲認為，政務官的身分，本該是超然中立，服務全民，但如今卻變成執政黨的「網軍群組成員」，跟著一起計算政治殺傷力。這不是民主，這是黨國體制的翻版。他已提出「政務人員行為基準法草案」，要推動立法，只有明文規範政務人員的行為界線，給予法律責任與約束，才能監督、阻止政務官繼續假公務之名、行政黨之實。

    鍾佳濱今天上午在黨團記者會回應表示，吳宗憲既然有法律背景，建議他把行政中立法好好看一看。

