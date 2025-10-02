黃國昌陷養狗仔爭議 李忠憲重提舊事嘆：覺得這人腦子壞了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期捲入「豢養狗仔」跟監政敵風波。對此，成功大學教授李忠憲表示，他有一個媒體的朋友這樣說：「黃國昌這個人，從他當年帶隊抗議中天什麼『媒體壟斷』時期，我就不喜歡他，覺得這個人不正派，網路時代還有什麼媒體壟斷這件事。」

李忠憲今日發文提及，「再來就是2016年講那個台積電不如捷安特論調，我就覺得這人腦子壞了。我記得很早以前，有些朋友包括顏擇雅社長曾經這樣說，如果將來這個人被發現是紅的，也沒有什麼好驚訝！」

李忠憲最後說，即使在資訊科技革命的時代之後，林肯講的這句話也是非常有道理：你可以在某個時間欺騙所有人，也可以長時間欺騙少數人，但不可能長時間欺騙所有人。「我的朋友比我聰明多了，那個時候他就覺得黃國昌腦子壞了，我卻被許美華帶去想要教育黃國昌，被人家傲慢對待的這件事情提了這麼多次，連自己都不太好意思！」

反紫光奇遊團成員許美華在PO文留言回說，「寧可要500家捷安特不要一家台積電？！2016年2月，奇遊團的我們還在反紫光，看到當時還算戰友的黃國昌講那個，真的傻眼，才會找你一起去上課，沒想到熱臉貼......反紫光戰役真是照妖鏡，也太多故事」。

