京華城案今開庭 黃帝穎：柯文哲更在乎黃國昌政治跟監這2件事

京華城案，柯文哲等人出庭，柯文哲在民眾黨主席黃國昌陪同下出庭。（記者王藝菘攝）

台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚共同被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇將到庭參與詰問，威京集團主席沈慶京也出庭詰問。對此律師黃帝穎表示，今天開庭是傳黃景茂作證，但柯文哲應更在乎黃國昌政治跟監的二件事。

黃帝穎在臉書PO文表示，北院今傳喚黃景茂到庭，黃景茂拒絕認罪應有利柯文哲，但因前副市長彭振聲已認罪圖利，黃景茂證詞幫助有限，除了開庭，柯文哲應更在意黃國昌政治跟監案的二件事。

黃帝穎指出，黃國昌被爆「指揮狗仔」跟監政敵，各界質疑如何掌控柯文哲當初進入八八會館時，立法院民眾黨團主任陳智菡竟發文護航指控「鏡報」胡言亂語，「連自家集團（鏡週刊）發稿時間都不會求證」，稱黃國昌本來就有接到八八會館爆料……等語。他說，其實鏡週刊習慣一大早狂出系列報導，柯文哲痛恨的週刊，如今竟然成為陳智菡護航黃國昌的依據，陳智菡靠柯文哲一路提拔，這對柯文哲的衝擊恐比開庭更大。

「黃國昌如何掌控柯文哲進八八會館？」黃帝穎續指，經媒體還原報導，柯文哲敢幫黃國昌的政治跟監背書嗎？《鏡報》查證後表示，當時週刊還披露其他2家位置更隱密的私人會館，分別位於內湖區行善路與仁愛路，柯文哲、前立委蔡壁如、前桃園市長鄭文燦、國民黨立委林為洲等藍綠白大咖都曾受邀到這些地方飲宴，但通篇都沒有指涉包括柯文哲在內這些人曾出入位於信義區松勤街的八八會館。

黃帝穎直言，黃國昌貼文點名柯文哲去過八八會館，但週刊根本沒有報導柯文哲去過該招待所。隨後《菱傳媒》跟進報導，也聲稱引述週刊，直指柯文哲兩度進出八八會館，與週刊的內容不一樣，黃國昌如何掌控柯文哲進八八會館？柯文哲願意幫黃國昌背書嗎？

