陸委會卡關雙城論壇？ 邱垂正直呼同仁太無辜：跟事實完全不符

台北市政府宣布雙城論壇延期不在9月舉行，因MOU的審查涉及相關部會修正，陸委會遭國民黨指控「技術性卡關」。陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目訪問時強調，放話說我們技術性杯葛，這種指涉對積極協處的同仁來說，真的是太無辜了，也跟事實完全不符。

邱垂正表示，只要符合兩岸條例及對等、尊嚴的活動，特別是上海台北雙城論壇、杭州西湖和南投日月潭的兩湖論壇，這種長期機制性的城市論壇，政府一向是正向看待、樂觀其成，並且給予必要協助。

邱垂正指出，不管是台北市政府所提2個MOU，或者在9月11日才送件，當時自己在美國訪問，都指示同仁必須積極協處、全力促成，9月16日聯審會也跟主管機關說，不清楚的請北市府補件就好。

邱垂正談及，9月18日也基於職責及善意提出4項提醒，就是要秉持對等尊嚴、遵守兩岸政策及法律規定，也有跟北市府說城市交流要聚焦在市政，不要觸及中央政府權責。

邱垂正直指，今年下半年中共舉行抗戰、台灣光復等3個80週年活動，這些都是在遂行對台統戰，希望他們不要參加相關80週年的活動，而且臨時要會見中共官員，都要事先跟主管機關報備。

邱垂正進一步說，雙城論壇原定9月25日召開，因為滿緊急的，我們是9月19日要幫他們把所有事情協助完成，除補件補完後，水治理和職業培訓2個MOU部分，陸委會主動牽頭協調各部會，修正相關文字後看北市府能否接受。

邱垂正表示，9月19日同仁有跟北市府說明我們努力協助，也完成2個MOU基本共識的達成，所以22日一早8點移民署就下證了，文件都製作完成，沒想到北市府當天突然宣布要延辦，「我們都很錯愕！」

邱垂正說，政府各部會都積極協處，我們跟北市府都有溝通，並沒有已讀不回，結果一些藍營議員說陸委會阻撓，還有知情人士放話給特定媒體，刻意批評是陸委會技術性杯葛，這種指涉對我們積極協處的同仁來說，真的是太無辜了，也跟事實完全不符。

他強調，雙城論壇辦在9月確實滿趕的，通常審查要2個禮拜，陸委會同仁只花6個天就協助發證，實在不應該被指責，他為同仁的努力抱屈，因為陸委會是全心全力協處雙城論壇，卻遭人抹煞是在杯葛。

