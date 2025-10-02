花蓮堰塞湖釀災 林智群：短期內無法整治撤離才是重點

馬太鞍堰塞湖潰流，使花蓮縣光復鄉成為重災區。（資料照）

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流造成重大死傷，律師林智群今日發文表示，「看到新聞，很多居民還是說政府沒把堰塞湖整治好，完全沒提縣政府撤離的問題。」你講要做必要工程處理，說得很簡單，像南化水庫那樣大的量體、龐大而鬆散的壩體，完全沒道路連通，壩體不穩、處理工程人員危險，都是困難。

林智群說，林保署8月曾召開專家會議，邀相關單位共同研商處理馬太鞍堰塞湖方式，並提出包括壩頂降挖、炸開壩體、虹吸抽水等多種減壓方案，但受限於堰塞湖地處偏遠、無道路可抵達，且壩體土石鬆軟、周邊持續崩塌，還需考量天災風險，評估在「短時間內」以工程手段處理並不可行。

請繼續往下閱讀...

「重點是，時間不等人！」林智說指出，7月底發現的堰塞湖，專家評估進行緊急工程至少需要12至18個月，如果要開路進去處理，需要5年，但堰塞湖在10月初就會溢堤（不管有沒有颱風，就算是好天氣，它也會溢堤、接下來壩體坍塌），不管是哪種整治方式，根本來不及處理，也沒辦法處理。

林智群最後說，「如果炸彈在3個月內爆炸，也沒辦法在3個月內拆彈，你能怎麼辦？只能監測、在爆炸之前趕快撤離人民。大屯火山至少還可以讓你等幾年、幾百年，這個堰塞湖只給你3個月時間」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法