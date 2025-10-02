為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蛋洗民進黨中央黨部！ 民眾黨前黨部副主任侵入建築物被起訴

    2025/10/02 10:32 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，認定李、洪二人涉犯侵入建築物罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    曾於去年擔任民眾黨林口黨部副主任的李道翔與友人洪慧治今年7月20日參加民眾黨舉辦的集會活動時，持雞蛋非法闖入民進黨中央黨部砸雞蛋，並將影片放置在自己的臉書粉絲專頁。民進黨中央黨部發現後，則對李、洪二人提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定李、洪二人涉犯侵入建築物罪，提起公訴。

    檢警調查，李、洪二人早已謀劃於活動當天要闖進位於華山商務大樓10樓的民進黨中央黨部砸雞蛋。但該大樓1樓處，有管理人員管制進出，正門禁止通行，且各門口均有管制作為。

    案發當日下午4時許，40歲李男與65歲洪男從後方貨梯想要前往10樓，被陳姓保全人員攔阻，詢問上樓動機，兩人謊稱是要到三樓的數學補習班。保全機警的發現，兩人手持標語及其穿著，顯非補習班學生，明確告知不得進入搭乘電梯；並當場通報警方到場處理，但兩人仍堅稱是要去補習班拿東西。

    警方見狀同意李男獨自上3樓，卻遲遲未離開，趕緊上樓將他帶離現場，並離開管制區域。

    李、洪二人仍不死心，在周邊查看，發現該大樓的地下停車場並無員警、保全管制，同日晚間6時許，搭車闖入地下停車場，並搭乘電梯抵達10樓，並拿出預藏的雞蛋，朝民進黨中央黨部的木製招牌砸去，洪男則在旁錄影。

    事後，李男將影片上傳至自己的臉書粉絲專頁，被警查獲，而民進黨也對兩人提出告訴。

    檢察官調查後認為，李、洪二人明知民進黨中央黨部非自由得出入空間，未經同意就無故侵入建築物，已經構成刑法中的侵入建築物罪，兩人雖一度辯稱地下停車場無保全、警察，但先前兩人已遭告誡該區為管制區，仍執意前往，顯然兩人所辯不足為採，故依法將兩人起訴。

    此外，李男對招牌砸雞蛋時，民進黨中央黨部無人員在場，並未造成其他人員心生畏懼，未構成恐嚇罪；另招牌經清洗後，未造成毀損，難認定構成毀棄損壞罪。

