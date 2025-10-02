為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮災情究責 國民黨：內政部延誤撤離13個小時

    2025/10/02 10:24 記者施曉光／台北報導
    國民黨智庫副執行長凌濤今日指控內政部延誤緊急撤離達13個小時。（記者施曉光攝）

    國民黨智庫副執行長凌濤今日指控內政部延誤緊急撤離達13個小時。（記者施曉光攝）

    由於花蓮災情，近期藍營執政的花蓮縣政府與花蓮縣長徐榛蔚遭外界多所批評，行政院長卓榮泰日前說要究責，國民黨今日上午為此召開「綠營趁救災搞仇恨大造謠，關鍵時間序曝光，卓榮泰敢不敢自我檢討？」記者會。

    記者會中除了幫花蓮縣政府喊冤「一方面防災、救災，還要防背刺」，國民黨智庫副執行長凌濤指稱，農業部林業署在9月21日就指出馬太鞍溪堰塞湖壩體有滲流破壞疑慮，最晚應於當天下午4點前發布紅色警戒通報單，內政部卻遲直當晚近9點，才把撤離人數通報傳給花蓮縣政府，而且沒有同時發布紅色警戒通報單，直到22日上午7點才發布，總計延誤撤離達13個小時。

    凌濤強調，花蓮縣光復鄉緊急撤離錯失關鍵應變時間，這是行政院的內部橫向連繫出問題，內政部長劉世芳卻推託、卸責、閃躲，不敢承擔責任，卓揆高喊要做必要檢討與責任追究，「你敢不敢自我檢討，檢討劉世芳的重大失職、延誤與推拖？」

    凌濤表示，國民黨認為有必要讓全國人民知道一個事實，在農業部的馬太鞍溪堰塞湖遇警應變措施關鍵文件中，相關撤離通報紅色警戒機制，事情並不像卓揆所說的情況。

    他指出，9月21日農業部林業署召開協調會時，林業署的分類警戒機制寫得非常清楚，指出堰塞湖有壩體滲流破壞的疑慮，應該提早最晚於當天下午4點前發布紅色警戒通報單，當晚6點台大團隊就決策應擴大撤離1800戶，照理說應該及時通知，但內政部卻直到當晚近9點，才把撤離人數通報傳給花蓮縣政府，但沒有同時發布紅色警戒通報單，直到隔天（22日）上午7點才發布紅色警戒通報單，總計延誤長達13個小時，以致錯失關鍵的應變時間，這是行政院內部橫向連繫出了問題，劉世芳推託、卸責、閃躲，不敢承擔責任。

    此外，國民黨發言人鄧凱勛指出，這段時間大家在網路上看到的不是花蓮縣最需要的救災與籌募物資，而是「青鳥」在搞仇恨與撕裂，還盜用城隍廟的照片來抹黑花蓮縣政府，質疑花蓮縣府不惜阻擋義煮團，也要自行發包便當，在大熱天中難怪災民會拿到酸掉的便當，但實際上那是城隍廟自己發心採購便當給災民。

    國民黨發言人康晉瑜則說，災情發生以來，花蓮縣政府要兩面作戰，一方面防災、救災，另一方面還要防背刺，「青鳥」惡意造謠，製造恐慌，有人在網路上謠傳民眾捐贈的物資被花蓮縣政府鎖在倉庫裡面，但網路上的照片並非花蓮縣府倉庫，更有側翼網軍故意在遇害災民的家屬傷口上撒鹽，他希望民進黨中央不要成為造謠的幫兇，應該團結人民一起救災。

    熱門推播