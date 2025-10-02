揭謝幸恩燒125萬租停車位偷拍 林楚茵：黃國昌背後金主是誰？

民進黨立委林楚茵出示停車位租賃契約書，質疑錢從哪來。（圖取自林楚茵臉書）

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔集團，一人分飾兩角的《中央社》前記者謝幸恩，曾租下總統府秘書長潘孟安、民進黨立委林楚茵住處的停車位，讓狗仔進入偷拍。對此，林楚茵今（2日）披露，謝偷拍租用停車位半年就要125萬元以上，黃國昌背後金主是誰？不是光靠「直播抖內」能養得起的。

據悉，國民黨立委王鴻薇2023年12月爆料，時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安住在萬華「力麒御品」豪宅，並出示偷拍照片抹黑攻擊。陸委會副主委梁文傑、林楚茵與潘孟安，則是住在同一棟大樓的鄰居。

請繼續往下閱讀...

林楚茵今天在社群平台撰文質疑，「昌的狗仔團」錢從哪裡來？狗仔不是一個人、不是一天，而是長期、組織化的跟監，一個狗仔團要花多少錢？以謝幸恩偷拍租用楚茵家停車位為例，半年就要125萬以上，謝幸恩的記者薪水能支付？她說幫朋友租車位，這位朋友是「黃國昌」？

林楚茵進一步說明，養狗仔很花錢，謝幸恩從112年9月到113年3月，承租6個月車位共「3萬」；租車位給「R」開頭租賃車牌，且分成早晚各一輛，至少兩輛，一般行情小車租金約每月2萬，中大型車每月3萬，半年車輛花費至少20萬起跳；狗仔人力至少2人一組，24小時跟監至少需要2組執勤，半年整組成本80萬到100萬。

林楚茵表示，這只是她和潘孟安剛好同一棟，但不只如此，黃國昌的狗仔隊還跟拍一堆藍綠白，甚至無黨籍政治人物，這是「大規模、大成本」的非法跟監，不是光靠「直播抖內」能養得起的。

林楚茵追問，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？ 請黃出來說清楚。

民進黨立委林楚茵。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法