黃國昌自嘆「揭弊人」難見容 張景森4點打臉：躲黑影操弄輿論的政客

民眾黨主席黃國昌近日遭爆「養狗仔」跟監政敵，不僅反嗆抹黑，還宣稱「這國家容不下勇於揭發弊案的人」；被視為「狗仔頭」的中央社前記者謝幸恩也高喊著「新聞自由」。對此，曾被跟監的前行政院政務委員張景森列出4點打臉黃國昌，怒轟竟想繼續用「揭弊」掩飾狗仔操作，不僅是對法律的侮辱，更是對公民社會的踐踏，「這樣的人若還高舉正義大旗，只能讓正義蒙羞」。

張景森在臉書PO文表示，「黃國昌是『公益揭弊』還是『政治狗仔』？要討論這個問題很簡單，就用黃國昌自己主導通過的《公益揭弊者保護法》的標準來檢驗就可以了」，黃國昌的行為與《公益揭弊者保護法》規定的「公益揭弊」行為完全不符，是不折不扣的「政治狗仔」行為。

張景森指出，首先，黃國昌程序違法，繞過揭弊管道，丟給媒體，依照《公益揭弊者保護法》第3條、第5條明白規定，揭弊必須透過 監察院、檢察機關或政風單位等正規管道提出，才能受到法律保護，然而黃國昌的模式卻是先組織狗仔偷拍，再將片段交給特定媒體大肆炒作，這種利用媒體爆料的作法，完全違反法定程序。既未透過正當管道，也無法享受法律保障。

張景森續指，黃國昌手段不正當，偷拍跟監就是下流手段，《公益揭弊者保護法》第6條第1項規定：「揭弊者應以合法方式取得資訊。」同法第14條也明定，若揭弊行為涉及 違法取得、侵害他人隱私或其他權益，則不得適用保護，黃國昌狗仔隊的行為包括 長期跟監、偷拍隱私、甚至侵入民宅地下停車場，這些手段本身就可能觸犯刑法或個資法。蒐證方式非法，即使揭露的內容再驚人，也不算合法揭弊，更遑論獲得保護。

張景森分析，黃國昌狗仔集團內容不符公益，「八卦」不是弊案，《公益揭弊者保護法》第2條明確定義：「揭弊」必須涉及 公共利益的重大不法，然而黃國昌狗仔集團所曝光的，多半是 針對政敵私生活的小道消息，甚至流於「八卦」，與公共利益毫無關聯，這種缺乏公益性與重大性的指控，更像是「政治抹黑」，而非揭弊。

張景森補充，黃國昌狗仔集團資金不明，自己才是弊端，《公益揭弊者保護法》第7條明定，揭弊者不得因揭弊行為「圖利自己或他人」，第15條進一步規定，若揭弊行為涉及 舞弊、收受不當利益或其他不法，則不受保護，據傳黃國昌狗仔行動的資金來源不透明，甚至涉及境外金流。若此屬實，這套狗仔體系本身就是最大的弊案，揭弊者應該是揭發黑暗，而不是成為黑暗的一部分。

張景森指出，黃國昌的狗仔行為在程序（第3、5條）、手段（第6、14條）、公益性（第2條）、資金（第7、15條） 全面違反條例，根本就不是揭弊行為，無法受到揭弊法保護。真正的揭弊者應該是守法、守正義的勇者；而黃國昌卻是 躲在黑影中偷拍、操弄輿論的政客，若還想繼續用「揭弊」掩飾自己的狗仔操作，不僅是對法律的侮辱，更是對公民社會的踐踏。這樣的人若還高舉正義大旗，只能讓正義蒙羞。

