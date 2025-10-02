英保守黨影子商貿大臣訪台 外交部設宴歡迎

外交部政務次長陳明祺（中）設宴歡迎英國保守黨影子商貿大臣、下議員葛里菲斯（Andrew Griffith，左4）及訪團一行。（外交部提供）

外交部政務次長陳明祺於昨（1）日晚宴歡迎英國保守黨下議員、影子商貿大臣葛里菲斯（Andrew Griffith）所率訪問團一行，感謝英國國會議員持續以具體行動展現對台灣的支持。他也呼籲，期待英國公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

陳明祺會中說，近年台英關係具長足進展，樂見英國持續深化印太區域事務參與，除透過「七大工業國集團」（G7）等多邊場域支持台海和平與穩定，今年更兩度派遣軍艦穿越台海，展現英國維護國際水域自由航行權的堅定立場。

陳明祺指出，台英經貿科技合作日益深化，雙方在離岸風電及先進製造等領域，充分展現強強合作互補優勢，未來可在半導體、人工智慧及次世代通訊等關鍵領域深化交流。

另外，陳也期待英國公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與台灣共同打造民主供應鏈，並促進自由與開放的印太地區。

葛里菲斯指出，很榮幸擔任影子大臣後海外出訪的第一站就是台灣。台英共享繁榮發展的一致目標，而民主自由的價值無疑是發展貿易的重要一環，樂見台英在各領域夥伴關係日益提升。

葛里菲斯說，近年全球新興科技發展快速，各國均經歷數位轉型與人工智慧浪潮，台灣作為先進半導體製造大國，對全球經濟發展扮演關鍵角色。面對國際貿易與地緣政治局勢的不確定性，英國願持續與台灣緊密合作，守護彼此共同價值與利益。

外交部說明，台英經貿關係緊密強勁，英國是我國在歐洲第2大投資來源國、第3大投資目的地國，以及第4大貿易夥伴。雙方在2023年建立「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）架構，今年6月更進一步在ETP架構下，簽署「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」等3項支柱協議，有助推升雙方經貿合作動能。訪團此行將深入瞭解台英夥伴關係實益，協助促進雙邊未來合作。

